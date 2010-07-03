Главный врач "Зенита" дал Кокорину рекомендации по лечению

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Главный врач петербургского "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", сообщает РИА Новости.

Медицинскому работнику позволили провести прием с форвардом сине-бело-голубых 24 апреля.

"Главный врач "Зенита" осмотрел Кокорина в медицинской части СИЗО, оценил состояние его здоровья и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации", – рассказал руководитель пресс-службы столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

Ранее сообщалось, что в ходе содержания в СИЗО у Кокорина обострилась травма колена из-за отсутствия курса реабилитации после операции. Адвокаты, члены ОНК и столичный уполномоченный по защите прав человека неоднократно просили следствие, прокуратуру и суд допустить к футболисту спортивного врача.

Футболисты Кокорин, Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий с октября 2018 года находятся под стражей в "Бутырке" в рамках уголовного дела о двух потасовках в Москве.

Фигурантам дела вменяется причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побои группой лиц по предварительному сговору и хулиганство группы лиц по предварительному сговору.

9 апреля суд начал рассматривать дело по существу. Заседания проходят в открытом режиме. Всего по делу заявлено 45 свидетелей. Защита считает, что в материалах дела содержится множество ошибок, а в обвинительное заключение попала только часть свидетелей, заявленных адвокатами.