Главный врач "Зенита" дал Кокорину рекомендации по лечению

Главный врач петербургского "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", сообщает РИА Новости.
Медицинскому работнику позволили провести прием с форвардом сине-бело-голубых 24 апреля.
"Главный врач "Зенита" осмотрел Кокорина в медицинской части СИЗО, оценил состояние его здоровья и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации", – рассказал руководитель пресс-службы столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
Ранее сообщалось, что в ходе содержания в СИЗО у Кокорина обострилась травма колена из-за отсутствия курса реабилитации после операции. Адвокаты, члены ОНК и столичный уполномоченный по защите прав человека неоднократно просили следствие, прокуратуру и суд допустить к футболисту спортивного врача.
Футболисты Кокорин, Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий с октября 2018 года находятся под стражей в "Бутырке" в рамках уголовного дела о двух потасовках в Москве.
Фигурантам дела вменяется причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побои группой лиц по предварительному сговору и хулиганство группы лиц по предварительному сговору.
9 апреля суд начал рассматривать дело по существу. Заседания проходят в открытом режиме. Всего по делу заявлено 45 свидетелей. Защита считает, что в материалах дела содержится множество ошибок, а в обвинительное заключение попала только часть свидетелей, заявленных адвокатами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.