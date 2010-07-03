Свидетель драки с Кокориным и Мамаевым рассказала об избиении водителя

Свидетель Лола Джафарова рассказала в Пресненском суде Москвы о драке возле клуба "Эгоист" между компанией Александра Кокорина и Павла Мамаева и водителем Mercedes Виталием Соловчуком. Ее слова передает РИА Новости.
Джафарова была в клубе "Эгоист" со знакомой Кокорина Екатериной Бобковой. По ее словам, она не была знакома с компанией футболистов, ее за столик пригласила Бобкова. Утром они с подругой уходили из клуба и ждали машину, другая девушка из компании футболистов села в Mercedes. Вскоре после этого началась драка.
"Я помню, что потасовка началась, кто-то побежал, и все туда же побежали. Ну, я тоже туда побежала", – сказала свидетельница.
В драке с Соловчуком Кокорин-старший не участвовал, добавила она. Бобкова после драки легла на водителя, "ей было его жалко, когда встала – он весь в крови был", добавила Джафарова.
Что было после, девушка не помнит. По ее словам, она зашла в клуб, чтобы "умыться и успокоиться", через несколько минут вышла, и на улице уже никого не было.
Суд также допросил гостя "Кофемании" Владимира Алексеева, который в тот день завтракал вместе с супругой. Сам конфликт между Денисом Паком и футболистами он не видел, но слышал крики. Мужчина отметил, что вызывал полицию. После него в зал вошел охранник клуба "Эгоист" Алексей Авдеев.
Ранее были допрошены трое потерпевших и 13 свидетелей. По этому уголовному делу заявлено 45 свидетелей.
Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. В разных ситуациях они напали на водителя ведущей федерального канала Виталия Соловчука и на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
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