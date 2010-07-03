Свидетель рассказал о стуле, которым Кокорин бил Пака

Менеджер "Кофемании" Александр Копылов, который является свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, выступая в суде, заявил, что следователь случайно выбрала для изъятия стул, которым якобы ударили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
По его словам, после произошедшего в заведение приехала следственная группа, чтобы допросить свидетелей и изъять доказательства.
Копылов утверждает, что девушка-следователь сначала записала его показания, после чего попросила менеджера указать на стул, которым Кокорин ударил Пака.
Свидетель уточнил, что точно не может сказать, какой именно стул использовал Кокорин, после чего следователь сказала, что может закрыть ресторан и изъять все стулья.
"Тогда наш техник начал проверять стулья на шаткость, девушка-следователь или дознаватель забрала первый же стул, к которому он подошел. На вопрос "это же тот стул?" Он ответил, что не знает. Я считаю, что стул, который был изъят, был определен произвольно. "Неважно, какой, будем забирать этот, дальше будем выяснять", – как бы между прочим сказала коллегам девушка, я это услышал", – приводит слова свидетеля РИА Новости.
Ранее в Сети появилось полное видео конфликта Кокорина, Мамаева и Пака. Активная фаза потасовки длилась около 12 минут.
На кадрах видно, как Кокорин подошел к столу, за которым сидел Пак, и схватил стул. Футболиста попытались остановить, но он все же нанес удар.
В начале октября прошлого года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они напали на водителя ведущей федерального канала Виталия Соловчука, а затем в кафе спровоцировали потасовку, в результате которой пострадал Денис Пак.
Правоохранители возбудили дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". 3 апреля суд продлил срок ареста фигурантам дела до 25 сентября.
9 апреля суд начал рассматривать дело по существу. Всего по делу заявлено 45 свидетелей.
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