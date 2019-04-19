В Сети появилось полное видео драки с участием Кокорина и Мамаева

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Полное видео конфликта футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновником Минпромторга Денисом Паком опубликовал телеканал РЕН ТВ. Активная фаза потасовки длилась около 12 минут.



На кадрах видно, как Александр Кокорин подошел к столу, за которым сидел Пак, и схватил стул. Футболиста попытались остановить, но он все же нанес удар в область головы чиновника. После этого брат спортсмена Кирилл Кокорин ударил Пака кулаком. В этот момент к ним подбежали сотрудники заведения, попытавшиеся успокоить дебоширов.

Судя по записи, сам Денис Пак не проявлял агрессии, он лишь пытался что-то объяснить нападавшим. Пока его брат рвался продолжить потасовку, Александр Кокорин с улыбкой наблюдал за происходящим, обнимаясь с девушкой.

Чуть позже ситуация вновь обострилась. Когда гендиректор НАМИ Сергей Гайсин попробовал вмешаться и успокоить конфликтующих, он получил удар по лицу от Павла Мамаева. Друг футболистов Александр Протасовицкий применил к нему удушающий прием.

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они напали на водителя ведущей федерального канала Виталия Соловчука, а затем в кафе спровоцировали потасовку, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". 3 апреля суд продлил срок ареста фигурантам дела до 25 сентября. Свою вину спортсмены частично признали.

9 апреля суд начал рассматривать дело по существу. Заседания проходят в открытом режиме. Ранее были допрошены трое потерпевших и 13 свидетелей. Всего по делу заявлено 45 свидетелей.