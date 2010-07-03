Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:31

Гражданская жена Кокорина возмутилась показаниями Пака в суде

общество суды

20:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: www.instagram.com/dariavalitova

Гражданская супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова возмутилась показаниями чиновника Дениса Пака в суде. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам девушки, на последнем заседании в суде потерпевшие дали показания, которые почти не отличались друг от друга. Кроме того, они были "зачитаны по бумажке", отметила она. "Все идет к тому, что им дадут реальный срок!" – подчеркнула Валитова.

Она назвала оппонентов спортсмена подлыми и мстительными людьми. Они сделают все, чтобы оклеветать других и "сломать судьбу молодым людям, семьям и детям", считает девушка.

"Это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость!" – отметила она.

Валитова не отрицает, что футболисты перегнули палку. Но она добавила: драка произошла спонтанно. Ей было тяжело слушать ложные показания, призналась гражданская жена Кокорина.

"От всего этого вранья у меня столько боли! Но я ничего не могу с этим сделать. Мы никто в этой системе", – полагает она.

Валитова рассчитывает на освобождение Александра Кокорина и Павла Мамаева. "Надеюсь, суд примет во внимание показания и доказательства, что это не хулиганство", – заключила она.

В прошлом году Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Сначала они напали на водителя ведущей федерального канала Виталия Соловчука, а затем в кафе спровоцировали потасовку, в которой пострадал глава департамента Минпромторга Денис Пак.

Возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позднее его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В начале апреля суд продлил срок ареста фигурантам дела до 25 сентября.

Читайте также

общество суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика