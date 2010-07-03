Гражданская жена Кокорина возмутилась показаниями Пака в суде

Гражданская супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова возмутилась показаниями чиновника Дениса Пака в суде. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам девушки, на последнем заседании в суде потерпевшие дали показания, которые почти не отличались друг от друга. Кроме того, они были "зачитаны по бумажке", отметила она. "Все идет к тому, что им дадут реальный срок!" – подчеркнула Валитова.

Она назвала оппонентов спортсмена подлыми и мстительными людьми. Они сделают все, чтобы оклеветать других и "сломать судьбу молодым людям, семьям и детям", считает девушка.

"Это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость!" – отметила она.

Валитова не отрицает, что футболисты перегнули палку. Но она добавила: драка произошла спонтанно. Ей было тяжело слушать ложные показания, призналась гражданская жена Кокорина.

"От всего этого вранья у меня столько боли! Но я ничего не могу с этим сделать. Мы никто в этой системе", – полагает она.

Валитова рассчитывает на освобождение Александра Кокорина и Павла Мамаева. "Надеюсь, суд примет во внимание показания и доказательства, что это не хулиганство", – заключила она.

В прошлом году Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Сначала они напали на водителя ведущей федерального канала Виталия Соловчука, а затем в кафе спровоцировали потасовку, в которой пострадал глава департамента Минпромторга Денис Пак.

Возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Позднее его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В начале апреля суд продлил срок ареста фигурантам дела до 25 сентября.