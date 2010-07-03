В "Зените" рассказали об ухудшении ситуации с коленом Кокорина

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Ситуация с коленом попавшего в СИЗО футболиста Александра Кокорина ухудшается. Об этом рассказал пресс-секретарь петербургского "Зенита" Антон Макаренко.

24 апреля спортсмена осмотрел главный врач клуба, приехавший в "Бутырку". По словам Макаренко, медик провел только функциональные тесты.

"Предварительный осмотр выявил отрицательную динамику", – цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Врач рекомендовал разрешить Кокорину ежедневно ходить в зал и плавать в бассейне.

В клубе также убеждены, что футболисту нужно провести более углубленное исследование с помощью МРТ. Тогда станет ясен точный диагноз по состоянию внутренних тканей коленного сустава. Кроме того, результаты позволят скорректировать программу реабилитации.

В октябре прошлого года Кокорин, вместе со своим братом Кириллом, а также Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сперва они напали на водителя ведущей Первого канала, а затем избили двух сотрудников Минпромторга.

В итоге всю компанию арестовали. В последний раз меру пресечения участникам потасовок продлили до 25 сентября.

