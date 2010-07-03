Прокурор запросила для Кокорина 1,5 года колонии, для Мамаева – на месяц меньше

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Прокурор заявила на заседании Пресненского суда о необходимости приговорить Павла Мамаева и Александра Кокорина к реальным тюремным срокам. Об этом сообщает РИА Новости.

Она запросила для Кокорина 1,5 года колонии, для Мамаева – на месяц меньше.

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они напали на водителя ведущей федерального канала Виталия Соловчука, а затем в кафе спровоцировали потасовку, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". 3 апреля суд продлил срок ареста фигурантам дела до 25 сентября. Свою вину спортсмены частично признали.

9 апреля суд начал рассматривать дело по существу. Заседания проходят в открытом режиме.