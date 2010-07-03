Прокурор запросила для Кокорина 1,5 года колонии, для Мамаева – на месяц меньше

Прокурор заявила на заседании Пресненского суда о необходимости приговорить Павла Мамаева и Александра Кокорина к реальным тюремным срокам. Об этом сообщает РИА Новости.
Она запросила для Кокорина 1,5 года колонии, для Мамаева – на месяц меньше.
8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они напали на водителя ведущей федерального канала Виталия Соловчука, а затем в кафе спровоцировали потасовку, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.
Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". 3 апреля суд продлил срок ареста фигурантам дела до 25 сентября. Свою вину спортсмены частично признали.
9 апреля суд начал рассматривать дело по существу. Заседания проходят в открытом режиме.
В Пресненском суде проходит новое заседание по делу Кокорина и Мамаева
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.