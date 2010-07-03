Алана Мамаева прокомментировала ход дела мужа

Алана Мамаева прокомментировала ход дела футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, передает "Р-спорт".

"Я уже ни на что не надеюсь – просто прихожу и слушаю. Верю, что все будет нормально. Павел готов к любому решению", – сказала она журналистам, собравшимся на заседании в Пресненском суде Москвы.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые выступают за петербургский "Зенит" и "Краснодар", ожидают решения суда в московском СИЗО "Бутырка".

Инцидент произошел в начале октября 2018 года. Кокорин и Мамаев избили в кафе на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга Дениса Пака. От действий футболистов также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке. Утром 8 октября они напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".

В числе фигурантов уголовного дела – младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий. Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Хулиганство", максимальный срок наказания по которым составляет два года и семь лет соответственно.