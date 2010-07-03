Обжаловано решение о продлении ареста братьям Кокориным

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Защита обжаловала арест футболиста "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Александр Ромашов.

Он отметил, что защита просит изменить им меру пресечения на не связанную с арестом.

Ранее в этот день защита другого фигуранта уголовного дела футболиста Павла Мамаева также обжаловала решение Пресненского суда, оставившего подозреваемых в СИЗО до 25 сентября. Адвокат Игорь Бушманов указал, что считает продление ареста спортсмену "необоснованным и несправедливым".

В 2018 году форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день они устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Первое заседание по делу запланировано на 9 апреля.

