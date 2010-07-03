Защита Мамаева обжаловала продление его ареста

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокаты футболиста "Краснодара" Павла Мамаева обжаловали продление его ареста в рамках уголовного дела о драках в центре столицы.

"Излишне жесткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и ее длительном сроке применения считаю необоснованным и несправедливым. Оно не соответствует не только требованиям статьи 7 УПК РФ, но и общественно-политическим тенденциям", – цитирует РИА Новости адвоката Игоря Бушманова.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил арест до 25 сентября футболистам Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому. Первое заседание по делу запланировано на 9 апреля.

Уголовное дело 25 марта было направлено в суд. Всего по делу проходят четыре человека. Их обвиняют по трем статьям УК: "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". Рассматривать дело будет Пресненский суд столицы.

Павел Мамаев и Александр Кокорин в настоящее время находятся в московском СИЗО "Бутырка".

Инцидент произошел в начале октября 2018 года. Кокорин и Мамаев избили в кафе на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга Дениса Пака. От действий футболистов также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке. Утром 8 октября они напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".