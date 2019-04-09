Что рассказывают свидетели по делу Кокорина и Мамаева в суде

Во вторник, 9 апреля, началось первое заседание Пресненского суда Москвы, на котором громкое дело нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассматривают по существу. Футболистов обвиняют по двум статьям – "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Хулиганство". Им грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По данным следствия, в октябре 2018 года футболисты в компании друзей сначала на улице избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, чуть позже, в "Кофемании", – главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить буйных молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу. Рассказываем, как прошел первый день рассмотрения дела Кокорина и Мамаева.

Этого бил, этого бил, а этого не бил

Кокорина и Мамаева и еще двоих обвиняемых – Кирилла Кокорина (брат Александра) и Александра Протасовицкого – доставили к зданию суда за два часа до начала заседания. Обвиняемые прибыли на первое разбирательство по существу с вещами. Поэтому в Сети распространилось неверное предположение о том, что они рассчитывали выйти на свободу уже во вторник. Однако адвокаты пояснили, что подсудимые взяли с собой новые вещи, так как те, которые они надевали в изоляторе, износились, а они хотели сегодня нарядно выглядеть.

К зданию суда также прибыли все трое потерпевших – Денис Пак, Сергей Гайсин и Виталий Соловчук, а также свидетели. В самом начале заседания прокурор Светлана Тарасова зачитала обвинительное заключение. При этом женщину сопровождали двое сотрудников правоохранительных органов. Из-за поступивших в ее адрес угроз, связанных с другим делом, Тарасову поместили под государственную защиту.

После оглашения обвинительного заключения право слова дали подсудимым. Футболисты признали вину, но лишь частично. Так, Кокорин заявил, что обвинение ему "понятно", но он не признает вменяемую ему статью "Хулиганство" и ее пункт о предварительном сговоре, а также эпизод по статье "Побои" в случае с водителем Соловчуком. Таким образом, нападающий "Зенита" признал лишь факт драки с чиновником Паком.

А Мамаев также отверг обвинения в хулиганстве по сговору. "По Гайсину вину не признаю, по Соловчуку признаю, но это было не из хулиганских побуждений, к Паку отношения не имею", – заверил футболист.

Александр Протасовицкий также отрицает хулиганство и факт сговора, но признает, что нанес "два удара по Гайсину с целью его удержания и предотвращения конфликта".

Пресненский суд рассматривает дело Павла Мамаева и Александра Кокорина по существу

"Назвал петухами"

Первым свидетелем, который выступил в суде по делу, стал друг футболиста Александра Кокорина Карен Григорян. Он был вместе с подсудимыми в то злополучное октябрьское утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.

Согласно показаниям свидетеля, компания села в машину к Соловчуку, подумав, что он таксист. На что Соловчук якобы сказал: "Я таких петухов не вожу". Молодым людям такое высказывание не понравилось, началась потасовка. При этом Григорян настаивает, что водитель Виталий Соловчук первым ударил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Он также допустил, что это мог быть не удар, а пощечина. Правда, в этот момент Мамаев уже держал потерпевшего за кофту и возмущался, что Соловчук грубо с ними заговорил.

Прокурор заявила о расхождении в показаниях свидетеля на следствии и в суде. Она попросила суд разрешить огласить показания свидетеля, данные на следствии, где свидетель показал, что Александр Кокорин держал Павла Мамаева, после чего тот первый ударил потерпевшего Соловчука.

Рассказывая про вторую потасовку в "Кофемании", свидетель пояснил, что сначала Протасовицкий долго смотрел на Пака и сказал: "Простите, вы похожи на певца из Gangnam Style". В ответ Пак якобы сравнил Протасовицкого с кучей экскрементов. В этот момент к столику чиновника подошел Кокорин с братом. Они тоже обменялись репликами с потерпевшим. Какими точно – Григорян не слышал. Но после этого футболист Кокорин взял стул и ударил Пака "в область плеча".

Григорян признался, что после драки Александра и Кирилла Кокориных с Денисом Паком он подошел к находящемуся в кафе человеку и велел ему удалить видео инцидента со своего телефона. Но свидетель "точно не помнит", послушался ли его очевидец.

При этом Григорян настаивает, что после потасовки компания футболистов и Пак расстались "на позитивной волне". Якобы Пак признал, что был неправ, футболист Кокорин тоже повинился, после этого они пожали руки.

Прокурор также обратила внимание суда на то, что по эпизоду в кафе "Кофемания" свидетель в ходе допроса следователя не говорил о том, что потерпевший Пак каким-либо образом оскорбил футболистов.

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

В свою очередь, адвокаты Мамаева и Кокорина заявили, что не считают сравнение подсудимыми потерпевшего Пака с корейским певцом с PSY оскорбительным. По словам защиты, корейский исполнитель – популярная личность. Более того, он – "в Книге рекордов Гиннесса по просмотрам клипа" и "национальный герой Кореи", к тому же действительно очень похож на потерпевшего.

"Легла, чтобы остановить все это"

Ближе к позднему вечеру выступила свидетель по делу – подруга Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова. Женщина поведала суду, что в клубе вместе с компанией выпивала виски с колой и находилась в адекватном состоянии. Якобы в машину к Соловчуку, приняв его за таксиста, первой села девушка из их компании. Но сразу выскочила и передала слова водителя про "петухов". Она добавила, что ей жалко водителя и что он мог убежать, чтобы уйти от драки. И все же, по мнению Бобковой, избиение Соловчука было "оправданным" ответом на оскорбления.

Женщина также пояснила, зачем легла на упавшего во время драки Соловчука: "чтобы остановить все это". Бобкова подчеркнула, что футболист Кокорин в этой драке не участвовал. И заметила, что Мамаев "мог убить" водителя. После потасовки компания отправилась в кафе. Комментируя возможную сексуальную связь с Кокориным, она заявила суду, что она "лесбиянка, не испытывает к мужчинам влечение". Но уточнила, что не помнит, целовалась ли с футболистом, но точно положила голову ему на колени.

Бобкова отметила, что во время потасовки в "Кафемании" в какой-то момент начала бить посуду, так как "нервничает", когда на нее "кричат".

Месяцы заседаний

Два инцидента, ставшие поводом для возбуждения уголовного дела, произошли в центре Москвы одним октябрьским утром 2018 года.

В уголовном деле суммарно – 26 томов. Планируется, что, помимо трех потерпевших, в суде также допросят 45 свидетелей. В первый день суд планирует к 22.00 заслушать показания двоих свидетелей. Допрос – процесс долгий, может растянуться на несколько месяцев. Дело будет слушаться, вероятно, ежедневно с понедельника по пятницу. Адвокаты надеются, что удастся управиться за два с половиной – три месяца. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым, – семь лет лишения свободы.