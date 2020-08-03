Мосгорсуд изменил приговор Павлу Мамаеву

16:55
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Мосгорсуд в новом приговоре футболисту Павлу Мамаеву заменил прежний срок годом исправительных работ. Об этом сообщает РИА Новости.
Наказание Александра Кокорина осталось прежним.
Оба спортсмена уже отбыли реальные сроки и освободились из колонии, поэтому новые сроки отбывать не будут. При этом Мамаев может рассчитывать на реабилитацию с учетом времени, проведенного в заключении.
По словам адвоката Павла Мамаева Игоря Бушманова, защита пока не решила, будет ли добиваться реабилитации в свете нового приговора.
"Мы обсудим с Павлом, как поступим, после чего решим, будем ли добиваться реабилитации. Пока об этом говорить преждевременно", – заявил юрист.
Что касается Кирилла Кокорина и Кирилла Протасовицкого, то им также заменили реальные сроки исправительными работами. Их срок составляет 1 год, при этом, согласно законодательству, 10% их заработной платы будет удержано.
Мосгорсуд вынес решение на основе оправдания Мамаева, Кокорина-младшего и Протасовицкого по статье "Хулиганство". Комментируя данное решение, адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко заявила, что реабилитация по этому обвинению будет справедливым решением.
Пресненский суд Москвы в мае прошлого года за две драки в центре Москвы осудил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого. Фигуранты дела получили от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев колонии.
Впоследствии Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда и вынес свой. В нем сроки остались прежними, но изменилась формулировка. В фабулу о хулиганстве был внесен подпункт о том, что преступление было совершено с использованием предмета в качестве оружия. В качестве такого предмета рассматривался стул, который использовал Кокорин.
В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
Кокорина и Мамаева впоследствии выпустили на свободу по УДО. Это произошло в сентябре 2019 года.
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