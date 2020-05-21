В Мосгорсуде зарегистрировали для пересмотра приговор Кокорину и Мамаеву

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Приговор российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которых осудили за две драки в центре столицы, поступил на пересмотр в Мосгорсуд. Ранее его отправляли на новое рассмотрение по решению Второго кассационного суда, передает Агентство "Москва".
"Дело поступило в Мосгорсуд 21 мая", – говорится в заявлении столичного суда. До этого была информация, что судебная коллегия в кассации отменила апелляционный приговор "ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении".
Оба спортсмена 8 мая 2019 года были приговорены к тюремному заключению за драку и нападение на двух людей в 2018 году. Инцидент произошел в московском кафе "Кофемания". 17 сентября 2019 года игроки вышли на свободу по УДО.
В апреле этого года телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала иск на участников инцидента двухлетней давности. Тогда Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и Александр Протасовицкий напали на водителя Ушаковой Виталия Соловчука. Утверждалось, что из-за данного происшествия транспортному средству ведущей нанесен ущерб на 300 тысяч рублей.
После возвращения в футбол Кокорин начал выступать за ФК "Сочи", куда перешел на правах аренды из "Зенита". Мамаев после расторжения контракта с "Краснодаром" выходит на поле за "Ростов".
Кокорин останется в "Сочи" до конца сезона
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