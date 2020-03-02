Кокорин забил первый гол за "Сочи" в чемпионате России

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Футбольный клуб "Сочи" проиграл тульскому "Арсеналу" в мачте 20-го тура чемпионата России. При этом новичок команды Александр Кокорин забил свой дебютный гол.

Как пишет "Чемпионат", нападающий "Сочи" отличился на 64-й минуте встречи. У тульского "Арсенала" два мяча забил форвард Евгений Луценко.

"Я не ставлю никакой планки по голам, в первую очередь, хочу быть здоровым и помогать "Сочи" в каждой игре", – передает комментарий Кокорина РИА Новости.

Игра 20-го тура РПЛ пошла на стадионе "Фишт" в Сочи. Благодаря этой победе тульский "Арсенал" сумел забраться на шестое место в чемпионате. ФК "Сочи" теперь замыкает турнирную таблицу.

Следующий матч сочинский футбольный клуб проведет против "Урала". Игра состоится 8 марта.

О переходе Кокорина в ФК "Сочи" стало известно 21 января. Игрок перебрался в новый клуб из "Зенита" на правах аренды.

Ранее Кокорин прокомментировал свой первый матч за ФК "Сочи". Футболист сумел забить два гола в ворота московского "Динамо".