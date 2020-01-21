Александр Кокорин будет играть за "Сочи"

Фото: ТАСС/Ольга Мальцева

Футболист Александр Кокорин перешел из питерского "Зенита" в "Сочи". За новый клуб он будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает ТАСС.

Сейчас 28-летний нападающий находится на сборе "Зенита" в Катаре. Контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2019/2020.

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го. За это время он принял участие в 92-х матчах, забил 34 мяча и отдал 12 передач.

Вместе с питерцами становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 17 сентября 2019 года вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона.