Кокорин и Мамаев рассказали об условиях в колонии

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Фото: Агентство "Москва"
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью "Московскому комсомольцу" рассказали, что жизнь в колонии "не так страшна", как они представляли.
"Все было, как у всех. Сначала попали на карантин. Раздели догола, выдали робу. Забрали все неположенные вещи – цветную одежду для спорта, например", – сообщил Кокорин.
По его словам, находящиеся в камере подняли за футболистов кружки чифира и сказали: "Добро пожаловать".
"Никакой "прописки" не было. Не нужно было ни на какие вопросы каверзные отвечать, никакие задания выполнять", – отметил он.
Сейчас Кокорин с Мамаевым работают упаковщиками. Для другой работы требуется специальное обучение. Рабочая смена длится с восьми утра до шести вечера.
Футболисты раскладывают сшитые другими заключенным комбинезоны по пакетам, а затем упаковывают их в большие мешки. После работы они помогают сокамерникам с тренировками.
По словам футболистов, в отличие от СИЗО, в колонии четкий распорядок дня, нет "неопределенности" и более качественные условия жизни.
"В СИЗО на помывку выводят раз в неделю, здесь можно каждый день. Мне с первого дня тут позволяют заниматься травмированной ногой", – отметил Кокорин. Он добавил, что в СИЗО первой медицинской процедуры ждал восемь месяцев.
"Тут прекрасные пельмени. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по тридцать рублей, вкусные очень", – рассказали футболисты о своем питании, посетовав, что перестали продавать кур-гриль.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев зарабатывают в швейном тюремном цеху 11280 рублей, 9300 за вычетом налогов.
Футболистов, осужденных по делу о двух драках в центре столицы, этапировали в колонию общего режима Белгородской области 4 июля.
8 мая суд приговорил братьев Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого – к году и 5 месяцам.
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