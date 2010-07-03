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Кокорин и Мамаев рассказали об условиях в колонии

"Прекрасные пельмени". Кокорин и Мамаев – о жизни в колонии

общество

20:51

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Фото: Агентство "Москва"

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью "Московскому комсомольцу" рассказали, что жизнь в колонии "не так страшна", как они представляли.

"Все было, как у всех. Сначала попали на карантин. Раздели догола, выдали робу. Забрали все неположенные вещи – цветную одежду для спорта, например", – сообщил Кокорин.

По его словам, находящиеся в камере подняли за футболистов кружки чифира и сказали: "Добро пожаловать".

"Никакой "прописки" не было. Не нужно было ни на какие вопросы каверзные отвечать, никакие задания выполнять", – отметил он.

Сейчас Кокорин с Мамаевым работают упаковщиками. Для другой работы требуется специальное обучение. Рабочая смена длится с восьми утра до шести вечера.

Футболисты раскладывают сшитые другими заключенным комбинезоны по пакетам, а затем упаковывают их в большие мешки. После работы они помогают сокамерникам с тренировками.

По словам футболистов, в отличие от СИЗО, в колонии четкий распорядок дня, нет "неопределенности" и более качественные условия жизни.

"В СИЗО на помывку выводят раз в неделю, здесь можно каждый день. Мне с первого дня тут позволяют заниматься травмированной ногой", – отметил Кокорин. Он добавил, что в СИЗО первой медицинской процедуры ждал восемь месяцев.

"Тут прекрасные пельмени. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по тридцать рублей, вкусные очень", – рассказали футболисты о своем питании, посетовав, что перестали продавать кур-гриль.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев зарабатывают в швейном тюремном цеху 11280 рублей, 9300 за вычетом налогов.

Футболистов, осужденных по делу о двух драках в центре столицы, этапировали в колонию общего режима Белгородской области 4 июля.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого – к году и 5 месяцам.

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общество

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