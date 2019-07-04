Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Осужденных по делу о двух драках в центре столицы футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого этапировали в колонию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря столичного управления ФСИН Сергея Цыганкова.
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что осужденные будут отбывать наказание в одной колонии общего режима. Их этапировали Белгородскую область.
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, в интервью RT подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию.
При этом он подчеркнул, что ему неизвестно, куда отправили подсудимых и сколько по времени займёт процедура их доставки в место отбывания наказания.
"Согласно закону эта информация будет недоступна до того момента пока они не прибудут в колонию. Ждем когда кто-то из ребят выйдет по прибытию на связь, только тогда и узнаем, где они", – сказал адвокат.
В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Подсудимые частично признали вину и попросили извинения за свои действия. Они хотели оплатить материальный ущерб. В то же время спортсмены отрицали наличие хулиганства в своих действиях.
8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.
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