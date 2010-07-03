Свидетель по делу Кокорина и Мамаева в коме после падения с балкона

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Во время отдыха в Чехии россиянка Екатерина Бобкова упала с балкона. В настоящий момент она находится в искусственной коме в одной из больниц города Градец-Кралове, передает РИА Новости.

Информацию об инциденте в посольство России сообщили сотрудники чешской полиции. По данным правоохранителей, 10 мая российская гражданка упала с балкона и получила множественные повреждения. Предполагается, что это случилось на горном курорте Шпиндлерув-Млин.

Бобкова была доставлена в одну из больниц города Градец-Кралове. Известно, что в субботу 11 мая ей была сделана операция. Других подробностей случившегося пока не сообщалось.

Подруга Бобковой Ларита Торуа написала в Instagram, что Бобкова в тяжелом состоянии, ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Родственники начали сбор средств для лечения Бобковой.

Ранее Бобкова дала показания по делу о двух драках в Москве с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Ее показания оправдывали нападение Кирилла Кокорина, заступившегося за брата в конфликте с водителем Виталием Соловчуком.

8 мая Кокорину назначили год и шесть месяцев колонии общего режима. Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы. Брату нападающего "Зенита" Кириллу Кокорину предстоит год и шесть месяцев колонии, детскому тренеру Александру Протасовицкому – год и пять месяцев.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в кафе в центре Москвы устроили драку с посетителями – главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным.

У Пака диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. В тот же день футболисты у гостиницы "Пекин" избили водителя ведущей Первого канала Соловчука.