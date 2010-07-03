Мамаев и Кокорин хотят вернуться в футбол

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Приговоренные к реальным срокам футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в будущем планируют вернуться в профессию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Кокорина Татьяну Стукалову.

Ко всему прочему, спортсмены уже могут подавать на условно-досрочное освобождение. "Они уже отбыли наказание в виде 10 месяцев, а для УДО достаточно девяти", – пояснил адвокат Андрей Ромашов.

8 мая Пресненский суд столицы приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии по делу о двух драках в центре города. Аналогичный срок дали еще одному участнику событий Александру Протасовицкому.

Александр Кокорин, как и его младший брат Кирилл, получил один год и шесть месяцев колонии.

Всех фигурантов дела суд признал виновными в побоях и хулиганстве. Тем не менее обвинение смягчили, исключив из него признак совершения преступления по предварительному сговору.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что ожидал более мягкого приговора для спортсменов. При этом он остался доволен тем, что футболистам дали небольшой срок.

Прошлой осенью четверо друзей стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже в "Кофемании" на Большой Никитской улице – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

