В РФС оценили приговор Кокорину и Мамаеву

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Приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, который вынес Пресненский суд столицы, прокомментировал Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Я все-таки ожидал более мягкого приговора... Срок небольшой, это хорошо. Изначально грозились семью годами отбывания в колонии", – сказал Колосков в беседе с RT.

Он отметил, что футболисты не должны потерять спортивную форму за время заключения и "легко смогут вернуться к тренировкам".

В среду, 8 мая, суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева – к 1 году 5 месяцам. При этом им зачтут день в СИЗО за полтора в колонии. Таким образом, Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, а Мамаеву – 6,5 месяцев.

Младший брат Кокорина Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, а детский тренер Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. Стул, которым футболист Александр Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, суд постановил уничтожить.

Представитель Пака Наталья Шатихина назвала решение суда справедливым как с юридической, так и с моральной точки зрения. При этом она подчеркнула, что не считает наказание излишне строгим.

8 октября 2018 года молодые люди стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кафе, – Пака. Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

