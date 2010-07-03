Суд отправил братьев Кокориных и Мамаева в колонию

Фото: ТАСС/Сергей Карпухи, Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пресненский суд Москвы огласил приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Кокорина суд приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева – к 1 году 5 месяцам.

"Срок наказания считать с 8 мая, но зачесть день в СИЗО за полтора в колонии", – объявил судья Елена Абрамова. Таким образом, братьям Кокориным осталось отсидеть 7,5 месяцев, а Мамаеву – 6,5 месяцев.

В ходе заседания суд признал всех фигурантов дела виновными в побоях и хулиганстве, но тем не менее смягчил обвинение, исключив из него признак совершения преступления по предварительному сговору. Это связано с тем, что все обвиняемые имеют положительные характеристики, раскаиваются, молоды, впервые судимы. Но, несмотря на все это, суд назначил спортсменам реальный срок.

Младший брат Кокорина Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, а детский тренер Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев, а стул, которым футболист Александр Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, суд постановил уничтожить.

Адвокаты подсудимых уже подают апелляции на решение суда. На время рассмотрения ходатайства адвокатов спортсмены будут находиться в СИЗО.

По данным следствия, в октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы.

Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже, в "Кофемании" на Большой Никитской улице – главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Александр Кокорин даже ударил его стулом, полагает следствие.

Попытавшийся успокоить буйных молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". На скамье подсудимых оказались все четверо мужчин. Прокурор запросила полтора года заключения для братьев Кокориных, а для остальных фигурантов дела – год и пять месяцев тюрьмы.

Все подсудимые частично признали вину. Кокорин не признал вменяемую ему статью "Хулиганство" и ее пункт о предварительном сговоре, а также эпизод по статье "Побои" в случае с водителем Соловчуком. Таким образом, нападающий "Зенита" признал лишь факт драки с чиновником Паком. Мамаев также отверг обвинения в хулиганстве по сговору. Вину он признал лишь в драке с Соловчуком, но подчеркнул, что это было не из хулиганских побуждений.

6 мая Александру Кокорину и Павлу Мамаеву дали право на последнее слово. Мамаев извинился перед потерпевшими, "семьей и обществом". Он рассказал, что единственное, что он делает хорошо – это играет в футбол. А также сообщил, что хочет продолжить карьеру. Александр Кокорин также принес извинения и заявил, что уже наказан месяцами, проведенными в СИЗО. За себя и друзей он "по-человечески" попросил "не ломать судьбы ребят, дать им вернуться к семье, заниматься любимым делом".