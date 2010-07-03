Пак удовлетворен приговором Мамаеву и Кокорину

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Директор департамента Минпромторга Денис Пак удовлетворен приговором полузащитнику футбольного клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину, сообщает "Интерфакс".

Его представитель Наталья Шатихина назвала решение суда справедливым как с юридической, так и с моральной точки зрения. При этом она подчеркнула, что не считает наказание излишне строгим.

"С самого начала мы говорили о том, что кара, строгое наказание, не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда", – заявила Шатихина.

Она напомнила, что к моменту вступления в силу приговора подсудимые с учетом срока в СИЗО фактически отбудут большую часть наказания. Кроме того, после вступления приговора в силу у них появляется право на условно-досрочное освобождение.

Суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.

8 октября 2018 года молодые люди стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем, в кафе, – Пака. Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.