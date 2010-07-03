Суд смягчил обвинение в хулиганстве Мамаеву и Кокорину

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пресненский суд столицы смягчил обвинение в хулиганстве футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, передает Агентство "Москва".

Из обвинения исключили признак преступления по предварительному сговору. Во время оглашения приговора судья Елена Абрамова заявила, что действия спортсменов носили спонтанный характер.

Ранее суд признал их виновными в причинении вреда здоровью и хулиганстве.

Александр и Кирилл Кокорины получили год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев – год и пять месяцев, а детский тренер Александр Протасовицкий – год и пять месяцев.

Футболистов арестовали 11 октября 2018 года, поэтому в СИЗО они провели почти семь месяцев. Но этот срок засчитывается как 10 с половиной месяцев, поскольку сутки, проведенные в изоляторе, приравниваются к полутора дням назначенного срока.

Прошлой осенью четверо друзей стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже в "Кофемании" на Большой Никитской улице – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

6 мая Кокорину и Мамаеву дали право на последнее слово. Мамаев извинился перед потерпевшими, "семьей и обществом". Александр Кокорин также принес извинения и заявил, что уже наказан месяцами, проведенными в СИЗО.

