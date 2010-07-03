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10:53

Стало известно, сколько Кокорин и Мамаев зарабатывают в колонии

общество спорт

10:53

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин, Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают срок за драки, получат работу в колонии.

Спортсмены будут работать в швейном тюремном цеху шесть дней в неделю по восемь часов. Зарплата каждого составит 11280 рублей, 9300 за вычетом налогов.

"Даже здесь мы зарабатываем деньги. Представляете? Пусть народ скажет: за что им платить? Ну пошьем, ничего страшного", – сказал Мамаев в интервью "Вести недели".

Также он рассказал, что стал внимательнее следить за своей формой в колонии.

Александр Кокорин, в свою очередь, заявил, что в колонии может позволить себе есть шоколад и колбасу, которые не ел на свободе.

"На воле я не ел колбасу, шоколадки позволял себе редко. Здесь есть возможность, хотя мы следим за весом", – сказал Кокорин.

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

4 июля осужденные по делу о двух драках в центре столицы футболисты были этапированы в колонию общего режима Белгородской области.

В октябре 2018 года Кокорин с младшим братом Кириллом, Мамаевым и их другом Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Было возбуждено уголовное дело. Подсудимые признали вину частично. Они принесли извинения за свои действия и выразили готовность оплатить материальный ущерб.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братья Кокорины были приговорены к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – к году и 5 месяцам.

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общество спорт

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