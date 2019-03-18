Как вести себя Мамаеву и Кокорину на свободе – советы юристов

Уже сегодня, 17 сентября, до обеда скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выйдут за ворота исправительной колонии № 4 города Алексеевка. За 10 дней до этого районный суд в Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении спортсменов. Но даже после того, как Мамаев и Кокорин окажутся на свободе, им нужно быть "тише воды ниже травы", чтобы не вернуться обратно за решетку. Юристы рассказывают, как должна выглядеть "обновленная версия" футболистов-дебоширов. По просьбе Москвы 24 они составили подробную инструкцию: как теперь нужно вести себя Мамаеву и Кокорину на воле.

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

УДО – жизнь унылое не то?

Приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину, а также двум другим фигурантам дела, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, Пресненский суд Москвы вынес еще 8 мая 2019 года. Согласно решению суда, старший и младший Кокорины получили по полтора года колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий – на месяц меньше.

Причина уголовного преследования футболистов была известна всей стране: они обвинялись в побоях и хулиганстве после участия в двух драках в Москве – напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке, а также на главу департамента Минпромторга Дениса Пака – в кафе.

Сидеть весь срок известные футболисты не хотели, поэтому подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении, которые позже удовлетворил Алексеевский районный суд Белгородской области, где спортсмены и отбывали наказание. "Для этого осужденный должен отбыть определенную часть срока, в зависимости от тяжести преступления, и иметь положительную характеристику", – пояснил Москве 24 специалист по уголовному праву Кирилл Яковлев.

Кроме того, по словам собеседника сайта, администрация исправительного учреждения должна считать целесообразным досрочное освобождение заключенных, а также заключенным необходимо к этому моменту полностью или частично загладить причиненный вред. "Кстати, по делам, где есть потерпевший, его обязательно ставят в известность об УДО, и он в праве выразить свое мнение по этому поводу", – добавил Яковлев.

С поведением на зоне у Мамаева и Кокорина проблем не было. "Никаких нареканий по дисциплине и порядку к ним нет. Кроме того, за этот короткий период они смогли проявить инициативу по организации и футбольного матча, и другого спортивного мероприятия в колонии, которые поддержали как руководство, так и все, кто там отбывает наказание. То есть люди ведут себя очень и очень хорошо", – рассказал журналистам замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Сторона обвинения также не стала препятствовать преждевременному освобождению футболистов. "Пришло ходатайство от представителя Пака о том, что они все отдают на усмотрение суда, фактически они не против положительного решения", – пояснил адвокат футболиста в Белгородской области Юрий Падалко.

Дело осталось за малым: вести себя хорошо и на свободе, чтобы не отправиться этапом обратно. Футболистам как минимум придется "отмечаться" в уголовно-исполнительной инспекции. "На учет ставят по месту регистрации, – объяснил Москве 24 тонкости адвокат Вадим Лялин. – Приходить нужно, как правило, 1-2 раза в месяц. Бывает, что и раз в два месяца – это уже будет зависеть от органа, который осуществляет надзор".



Вадим Лялин адвокат Если освобожденный не будет появляться, надзирающий орган имеет право выйти в суд с ходатайством об отмене условий УДО. Но обычно это не один раз. Как правило, такое происходит в условиях повторного нарушения. Также важна причина, почему человек не отметился. Но решать будет суд.

Стоит отметить, что, кроме этой, существует еще множество причин, по которым спортсменов могут вернуть обратно в колонию.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Жизнь под Дамокловым мечом

Основное, казалось бы, очевидное правило, чтобы не вернуться на зону – нельзя преступать закон. Только оно не так категорично.

Почти любого гражданина, как правило, можно поймать хотя бы на одном мелком административном правонарушении, например, распитие спиртного в неположенном месте или неуплата штрафа за парковку в срок. Лучше всего, естественно, "вести себя тише воды ниже травы", говорит адвокат Яковлев. Но в случае правонарушения спортсменов необязательно снова отправят за решетку.

"Решение об отмене УДО всегда будет принимать суд. Но как не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев, так не бывает и двух идентичных судебных решений", – пояснил в беседе с Москвой 24 член адвокатской палаты Московской области Станислав Рыбчинский. Он обратил внимание на то, что дело всегда будет рассматриваться в совокупности обстоятельств. "Доводить разбирательство до абсурда здравомыслящий судья, конечно, не будет – за неоплаченный проезд парней обратно не посадят", – отметил собеседник сайта. "К тому же важным фактором будет отношение человека к совершенному правонарушению", – добавил Яковлев.





Кирилл Яковлев специалист по уголовному праву Чаще всего вопрос об отмене УДО встает в случае тех правонарушений, которые реально могут нести опасность или причинение ущерба. В то же время судья исходит из того, насколько человек осознавал, что он совершает правонарушение.

Однако грань в этом вопросе очень тонкая. "Однозначно нельзя совершать никаких умышленных уголовных преступлений", – утверждает Яковлев. В таком случае бывший заключенный обязательно вернется в колонию, а к новому сроку прибавят и тот, который он не отбыл в прошлый раз. Стоит отметить, что в случае неумышленного преступления вопрос об отмене УДО будет решать суд.

Что касается административных правонарушений, четкого правила, за что осужденного отправят обратно в колонию, а за какое нарушение он отделается только предупреждением, нет. Инициатива пойти в суд с ходатайством об отмене УДО, по словам Яковлева, принадлежит уголовно-исполнительной инспекции. А решать, достаточно ли серьезное совершено нарушение, будет в итоге судья. Однако юристы по просьбе Москвы 24 все же дали футболистам Мамаеву и Кокорину общие рекомендации.

Например, по мнению Рыбчинского, курение в "запрещенных" местах не имеет серьезного значения, тогда как распитие спиртных напитков, например на детской площадке, может стоить очень дорого. Так же, как и шум в квартире в будни после 21.00 и выходные после 22.00, если речь идет о Москве. "В привязке к их делу прежде всего нельзя допускать, конечно, нарушений общественного порядка", – пояснил адвокат.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Также, по словам Рыбчинского, нежелательно в период УДО иметь нелегальный бизнес, а водить транспортное средство в нетрезвом виде запрещается категорически. "Это очень серьезные правонарушения, за которые предусмотрены серьезные санкции и без условного срока", – отметил собеседник Москвы 24.

При этом есть проступки, которые караются штрафом, но обратно в колонию за них вряд ли отправят. Например, перейти дорогу в неположенном месте. По мнению Яковлева, это не считается существенным правонарушением, как и несогласованная перепланировка квартиры или проезд в общественном транспорте "зайцем".

В то же время с неуплатой автомобильных штрафов, а особенно алиментов (если Мамаев или Кокорин столкнутся с такой необходимостью), нужно быть очень аккуратным. "Говоря о последнем, нужно понимать: если человек не хочет платить, на него составляется административный протокол, он привлекается к административной ответственности, а следующий этап – это уже привлечение к уголовной ответственности. С этим шутить вообще нельзя", – напоминает Рыбчинский.



За обычные правонарушения в условиях УДО Мамаев и Кокорин могут вернуться на нары. Что юристы категорически не советуют делать футболистам: забывать отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции,

уезжать за рубеж, не уведомив надзорные органы,

пить пиво в парке или на детской площадке,

появляться в общественном месте голым, пьяным или под действием наркотиков,

наносить кому-либо публичные оскорбления,

не оплачивать штрафы,

громко материться в общественном месте (да, даже на поле),

шуметь в квартире по ночам,

вести неоформленный легально бизнес,

садиться за руль пьяным,

не платить алименты,

ходить на несанкционированные митинги (и "втирать дичь").

Адвокаты также не советуют кому-либо из футболистов поднимать руку на жену (сожительницу) и участвовать в несанкционированных митингах. Не рекомендуют воровать шоколадки в магазине, наносить кому-либо публичные оскорбления и появляться в общественных местах голыми, сильно пьяными и тем более под действием наркотиков. А приставать к официанткам в кафе или участвовать в новых драках – нельзя просто категорически. Первое расценивается как домогательство, а за второе у спортсменов уже есть за плечами срок, в рецидиве никто из них не заинтересован.

В целом по законам должны жить все граждане государства – на то они и законы. Однако в случае людей с условным сроком любое правонарушение с их стороны будет рассматриваться особо тщательно. И там, где обычный человек может отделаться простым штрафом, осужденный может снова попрощаться со свободой. Особенно если речь идет о систематическом нарушении.





Кирилл Яковлев специалист по уголовному праву Например, если человек превысил скорость, наступает ответственность в виде оплаты штрафов – наказание. Но виновный не хочет платить штрафы. Тем самым он относится наплевательски к законам. Это может быть показательно для суда – значит, человек в тюрьме не до конца все осознал.

Юристы рекомендовали футболистам "крайне сдержанно" вести себя и в социальных сетях. Спортсмены и раньше были на виду, а сейчас – особенно. И бдительная общественность вряд ли пропустит даже малейшие несоблюдения норм с их стороны. "В случае Мамаева и Кокорина, как и в случае других вышедших по УДО, это как Дамоклов меч над головой. Но, с другой стороны, лучше находиться под этим мечом, чем находиться на зоне", – заключил Яковлев.

Работать и путешествовать можно

В то же время футболистам вполне разрешено вести полноценный образ жизни, можно даже выехать за границу, предварительно уведомив об этом надзорный орган. Кроме того, с первого дня на воле спортсмены снова могут выйти на работу. Однако здесь есть уже ряд ограничений, которые никак не связаны с законом.

Говоря о Мамаеве, дирекция клуба "Краснодар", в котором играл футболист до ареста, планировала разорвать контракт со своим подопечным. "Краснодар" обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым еще не было", – сообщал адвокат спортсмена Игорь Бушманов. Загвоздка однако была в том, что для соблюдения порядка при решении этого вопроса должен присутствовать и сам Мамаев. Поэтому дело застопорилось. А совсем недавно футболист сообщил, что намерения клуба относительно него немного изменились. "Краснодар" вправе был разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент, не знаю, в связи с чем... Все будет решаться, когда выйдем", – рассказал Павел журналистам.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

У Кокорина ситуация изначально была лучше. В "Зените" сразу заявили, что будут ждать своего футболиста. Но на текущий момент контракт игрока с клубом истек, тем не менее "Зенит" планирует заключить новое соглашение с Александром, как только тот выйдет на свободу. "Я встречусь с Кокориным в ближайшее время", – заявил гендиректор клуба Александр Медведев.

Не исключается также, что футболисты смогут продолжить свою карьеру и в сборной России. "Сейчас они выйдут, будут играть. Они такие же люди, как и все. Если футболист получает красную карточку, в регламенте написано, что он пропускает две игры. После двух игр он может опять играть. Так получается? Здесь то же самое", – заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. Загвоздка в том, что футболистам придется доказать не только тренеру, но и общественности, что они готовы представлять страну. "Мы сборная. Если стадион реагирует неправильно, тут надо сто раз подумать", – отметил Черчесов.

Тем не менее в случае неудачи у футболистов есть и запасной вариант. Свои двери для них всегда готов открыть клуб "Ахмат". Мамаева и Кокорина лично туда пригласил Рамзан Кадыров. "Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш "Ахмат", – заявил глава Чеченской республики.

Тогда футболистам остается только следить за собственным поведением. При этом условный срок не может длиться дольше, чем срок, назначенный судом: то есть, как и предполагалось ранее, Мамаев получит полную свободу в ноябре, Кокорин – в декабре. Однако после этого спортсменам предстоит еще и погасить судимость.

"Погашение судимости зависит от двух обстоятельств – от того, какое было наказание, и от тяжести преступления", – пояснил адвокат Лялин. Для каждого наказания этот срок индивидуален и по-разному исчисляется. "В случае Кокорина и Мамаева судимость будет погашена по истечении трех лет, начиная с того момента, как закончится назначенный им судом срок наказания", – говорит в свою очередь Рыбчинский.

С учетом того, что они совершили преступление средней тяжести, судимость будет погашена через три года, начиная с декабря – для Кокорина, с ноября – для Мамаева.



Также имеется возможность погасить судимость досрочно. Для этого нужно обратиться с заявлением в суд. Основные требования – иметь хорошие характеристики и не нарушать административное и уголовное законодательство. Как правило, решение о досрочном снятии судимости принимает тот же судья, который выносил первоначальный приговор. В случае Мамаева и Кокорина это судья Пресненского суда столицы Елена Абрамова.

В целом и во время погашения судимости футболисты смогут жить полноценной жизнью – работать, путешествовать, заниматься бизнесом. Главное – держаться в правовых рамках.