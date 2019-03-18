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Общество

17 сентября, 08:47

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Как вести себя Мамаеву и Кокорину на свободе – советы юристов

Добро пожаловать на волю! Правила поведения для Мамаева и Кокорина на свободе
суды спорт общество

Уже сегодня, 17 сентября, до обеда скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выйдут за ворота исправительной колонии № 4 города Алексеевка. За 10 дней до этого районный суд в Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении спортсменов. Но даже после того, как Мамаев и Кокорин окажутся на свободе, им нужно быть "тише воды ниже травы", чтобы не вернуться обратно за решетку. Юристы рассказывают, как должна выглядеть "обновленная версия" футболистов-дебоширов. По просьбе Москвы 24 они составили подробную инструкцию: как теперь нужно вести себя Мамаеву и Кокорину на воле.

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

УДО – жизнь унылое не то?

Приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину, а также двум другим фигурантам дела, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, Пресненский суд Москвы вынес еще 8 мая 2019 года. Согласно решению суда, старший и младший Кокорины получили по полтора года колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий – на месяц меньше.

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Никогда не забуду 6 сентября 2019 года. Когда утром зазвонил телефон, который я не выпускала из рук всю ночь и после паузы я услышала только одно слово: « Отпустили». Дальше просто невозможно описать состояние... Это слово будет вечно звучать в моей голове. Спасибо всем добрым людям, которые это время были с нами!Будьте все счастливы, любите и берегите друг друга! Постарайтесь прожить свою жизнь с наслаждением, не ломая ее другим🙏🏻. У всех нас она одна!

Публикация от Svet (@svetcox)

Причина уголовного преследования футболистов была известна всей стране: они обвинялись в побоях и хулиганстве после участия в двух драках в Москве – напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке, а также на главу департамента Минпромторга Дениса Пака – в кафе.

Сидеть весь срок известные футболисты не хотели, поэтому подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении, которые позже удовлетворил Алексеевский районный суд Белгородской области, где спортсмены и отбывали наказание. "Для этого осужденный должен отбыть определенную часть срока, в зависимости от тяжести преступления, и иметь положительную характеристику", – пояснил Москве 24 специалист по уголовному праву Кирилл Яковлев.

Кроме того, по словам собеседника сайта, администрация исправительного учреждения должна считать целесообразным досрочное освобождение заключенных, а также заключенным необходимо к этому моменту полностью или частично загладить причиненный вред. "Кстати, по делам, где есть потерпевший, его обязательно ставят в известность об УДО, и он в праве выразить свое мнение по этому поводу", – добавил Яковлев.

С поведением на зоне у Мамаева и Кокорина проблем не было. "Никаких нареканий по дисциплине и порядку к ним нет. Кроме того, за этот короткий период они смогли проявить инициативу по организации и футбольного матча, и другого спортивного мероприятия в колонии, которые поддержали как руководство, так и все, кто там отбывает наказание. То есть люди ведут себя очень и очень хорошо", – рассказал журналистам замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Сторона обвинения также не стала препятствовать преждевременному освобождению футболистов. "Пришло ходатайство от представителя Пака о том, что они все отдают на усмотрение суда, фактически они не против положительного решения", – пояснил адвокат футболиста в Белгородской области Юрий Падалко.

Дело осталось за малым: вести себя хорошо и на свободе, чтобы не отправиться этапом обратно. Футболистам как минимум придется "отмечаться" в уголовно-исполнительной инспекции. "На учет ставят по месту регистрации, – объяснил Москве 24 тонкости адвокат Вадим Лялин. – Приходить нужно, как правило, 1-2 раза в месяц. Бывает, что и раз в два месяца – это уже будет зависеть от органа, который осуществляет надзор".

Если освобожденный не будет появляться, надзирающий орган имеет право выйти в суд с ходатайством об отмене условий УДО. Но обычно это не один раз. Как правило, такое происходит в условиях повторного нарушения. Также важна причина, почему человек не отметился. Но решать будет суд.
Вадим Лялин
адвокат

Стоит отметить, что, кроме этой, существует еще множество причин, по которым спортсменов могут вернуть обратно в колонию.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Жизнь под Дамокловым мечом

Основное, казалось бы, очевидное правило, чтобы не вернуться на зону – нельзя преступать закон. Только оно не так категорично.

Почти любого гражданина, как правило, можно поймать хотя бы на одном мелком административном правонарушении, например, распитие спиртного в неположенном месте или неуплата штрафа за парковку в срок. Лучше всего, естественно, "вести себя тише воды ниже травы", говорит адвокат Яковлев. Но в случае правонарушения спортсменов необязательно снова отправят за решетку.

"Решение об отмене УДО всегда будет принимать суд. Но как не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев, так не бывает и двух идентичных судебных решений", – пояснил в беседе с Москвой 24 член адвокатской палаты Московской области Станислав Рыбчинский. Он обратил внимание на то, что дело всегда будет рассматриваться в совокупности обстоятельств. "Доводить разбирательство до абсурда здравомыслящий судья, конечно, не будет – за неоплаченный проезд парней обратно не посадят", – отметил собеседник сайта. "К тому же важным фактором будет отношение человека к совершенному правонарушению", – добавил Яковлев.

Чаще всего вопрос об отмене УДО встает в случае тех правонарушений, которые реально могут нести опасность или причинение ущерба. В то же время судья исходит из того, насколько человек осознавал, что он совершает правонарушение.
Кирилл Яковлев
специалист по уголовному праву

Однако грань в этом вопросе очень тонкая. "Однозначно нельзя совершать никаких умышленных уголовных преступлений", – утверждает Яковлев. В таком случае бывший заключенный обязательно вернется в колонию, а к новому сроку прибавят и тот, который он не отбыл в прошлый раз. Стоит отметить, что в случае неумышленного преступления вопрос об отмене УДО будет решать суд.

Что касается административных правонарушений, четкого правила, за что осужденного отправят обратно в колонию, а за какое нарушение он отделается только предупреждением, нет. Инициатива пойти в суд с ходатайством об отмене УДО, по словам Яковлева, принадлежит уголовно-исполнительной инспекции. А решать, достаточно ли серьезное совершено нарушение, будет в итоге судья. Однако юристы по просьбе Москвы 24 все же дали футболистам Мамаеву и Кокорину общие рекомендации.

Например, по мнению Рыбчинского, курение в "запрещенных" местах не имеет серьезного значения, тогда как распитие спиртных напитков, например на детской площадке, может стоить очень дорого. Так же, как и шум в квартире в будни после 21.00 и выходные после 22.00, если речь идет о Москве. "В привязке к их делу прежде всего нельзя допускать, конечно, нарушений общественного порядка", – пояснил адвокат.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Также, по словам Рыбчинского, нежелательно в период УДО иметь нелегальный бизнес, а водить транспортное средство в нетрезвом виде запрещается категорически. "Это очень серьезные правонарушения, за которые предусмотрены серьезные санкции и без условного срока", – отметил собеседник Москвы 24.

При этом есть проступки, которые караются штрафом, но обратно в колонию за них вряд ли отправят. Например, перейти дорогу в неположенном месте. По мнению Яковлева, это не считается существенным правонарушением, как и несогласованная перепланировка квартиры или проезд в общественном транспорте "зайцем".

В то же время с неуплатой автомобильных штрафов, а особенно алиментов (если Мамаев или Кокорин столкнутся с такой необходимостью), нужно быть очень аккуратным. "Говоря о последнем, нужно понимать: если человек не хочет платить, на него составляется административный протокол, он привлекается к административной ответственности, а следующий этап – это уже привлечение к уголовной ответственности. С этим шутить вообще нельзя", – напоминает Рыбчинский.

За обычные правонарушения в условиях УДО Мамаев и Кокорин могут вернуться на нары.

Что юристы категорически не советуют делать футболистам:

  • забывать отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции,
  • уезжать за рубеж, не уведомив надзорные органы,
  • пить пиво в парке или на детской площадке,
  • появляться в общественном месте голым, пьяным или под действием наркотиков,
  • наносить кому-либо публичные оскорбления,
  • не оплачивать штрафы,
  • громко материться в общественном месте (да, даже на поле),
  • шуметь в квартире по ночам,
  • вести неоформленный легально бизнес,
  • садиться за руль пьяным,
  • не платить алименты,
  • ходить на несанкционированные митинги (и "втирать дичь").

Адвокаты также не советуют кому-либо из футболистов поднимать руку на жену (сожительницу) и участвовать в несанкционированных митингах. Не рекомендуют воровать шоколадки в магазине, наносить кому-либо публичные оскорбления и появляться в общественных местах голыми, сильно пьяными и тем более под действием наркотиков. А приставать к официанткам в кафе или участвовать в новых драках – нельзя просто категорически. Первое расценивается как домогательство, а за второе у спортсменов уже есть за плечами срок, в рецидиве никто из них не заинтересован.

В целом по законам должны жить все граждане государства – на то они и законы. Однако в случае людей с условным сроком любое правонарушение с их стороны будет рассматриваться особо тщательно. И там, где обычный человек может отделаться простым штрафом, осужденный может снова попрощаться со свободой. Особенно если речь идет о систематическом нарушении.

Например, если человек превысил скорость, наступает ответственность в виде оплаты штрафов – наказание. Но виновный не хочет платить штрафы. Тем самым он относится наплевательски к законам. Это может быть показательно для суда – значит, человек в тюрьме не до конца все осознал.
Кирилл Яковлев
специалист по уголовному праву

Юристы рекомендовали футболистам "крайне сдержанно" вести себя и в социальных сетях. Спортсмены и раньше были на виду, а сейчас – особенно. И бдительная общественность вряд ли пропустит даже малейшие несоблюдения норм с их стороны. "В случае Мамаева и Кокорина, как и в случае других вышедших по УДО, это как Дамоклов меч над головой. Но, с другой стороны, лучше находиться под этим мечом, чем находиться на зоне", – заключил Яковлев.

Работать и путешествовать можно

В то же время футболистам вполне разрешено вести полноценный образ жизни, можно даже выехать за границу, предварительно уведомив об этом надзорный орган. Кроме того, с первого дня на воле спортсмены снова могут выйти на работу. Однако здесь есть уже ряд ограничений, которые никак не связаны с законом.

Говоря о Мамаеве, дирекция клуба "Краснодар", в котором играл футболист до ареста, планировала разорвать контракт со своим подопечным. "Краснодар" обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым еще не было", – сообщал адвокат спортсмена Игорь Бушманов. Загвоздка однако была в том, что для соблюдения порядка при решении этого вопроса должен присутствовать и сам Мамаев. Поэтому дело застопорилось. А совсем недавно футболист сообщил, что намерения клуба относительно него немного изменились. "Краснодар" вправе был разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент, не знаю, в связи с чем... Все будет решаться, когда выйдем", – рассказал Павел журналистам.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

У Кокорина ситуация изначально была лучше. В "Зените" сразу заявили, что будут ждать своего футболиста. Но на текущий момент контракт игрока с клубом истек, тем не менее "Зенит" планирует заключить новое соглашение с Александром, как только тот выйдет на свободу. "Я встречусь с Кокориным в ближайшее время", – заявил гендиректор клуба Александр Медведев.

Не исключается также, что футболисты смогут продолжить свою карьеру и в сборной России. "Сейчас они выйдут, будут играть. Они такие же люди, как и все. Если футболист получает красную карточку, в регламенте написано, что он пропускает две игры. После двух игр он может опять играть. Так получается? Здесь то же самое", – заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. Загвоздка в том, что футболистам придется доказать не только тренеру, но и общественности, что они готовы представлять страну. "Мы сборная. Если стадион реагирует неправильно, тут надо сто раз подумать", – отметил Черчесов.

Тем не менее в случае неудачи у футболистов есть и запасной вариант. Свои двери для них всегда готов открыть клуб "Ахмат". Мамаева и Кокорина лично туда пригласил Рамзан Кадыров. "Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш "Ахмат", – заявил глава Чеченской республики.

Тогда футболистам остается только следить за собственным поведением. При этом условный срок не может длиться дольше, чем срок, назначенный судом: то есть, как и предполагалось ранее, Мамаев получит полную свободу в ноябре, Кокорин – в декабре. Однако после этого спортсменам предстоит еще и погасить судимость.

"Погашение судимости зависит от двух обстоятельств – от того, какое было наказание, и от тяжести преступления", – пояснил адвокат Лялин. Для каждого наказания этот срок индивидуален и по-разному исчисляется. "В случае Кокорина и Мамаева судимость будет погашена по истечении трех лет, начиная с того момента, как закончится назначенный им судом срок наказания", – говорит в свою очередь Рыбчинский.

С учетом того, что они совершили преступление средней тяжести, судимость будет погашена через три года, начиная с декабря – для Кокорина, с ноября – для Мамаева.

Также имеется возможность погасить судимость досрочно. Для этого нужно обратиться с заявлением в суд. Основные требования – иметь хорошие характеристики и не нарушать административное и уголовное законодательство. Как правило, решение о досрочном снятии судимости принимает тот же судья, который выносил первоначальный приговор. В случае Мамаева и Кокорина это судья Пресненского суда столицы Елена Абрамова.

В целом и во время погашения судимости футболисты смогут жить полноценной жизнью – работать, путешествовать, заниматься бизнесом. Главное – держаться в правовых рамках.

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Павелко Анастасия

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