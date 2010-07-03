Адвокат Мамаева назвал предательством планы "Краснодара" разорвать контракт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал предательством намерение клуба "Краснодар" расторгнуть контракт с его подзащитным.

"Да, "Краснодар" обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым еще не было. Для соблюдения порядка на заседании должен быть или сам Павел, или его законный представитель", – цитирует RT Бушманова.

Он отметил, что клуб действительно имеет право расторгнуть контракт, выплатив ряд компенсаций.

"Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой. Оставлять людей в беде нельзя", – высказался адвокат.

Павел Мамаев перешел в "Краснодар" в 2013 году из столичного ЦСКА, в составе которого становился чемпионом России (2013), а также обладателем Кубка (2009, 2011, 2013) и Суперкубка России (2013). В его активе 35 голов и 30 голевых передач в 146 матчах за "черно-зеленых".

Слухи о расторжении контракта "Краснодара" с Мамаевым ходили несколько лет. В 2014 году СМИ рассказали, что у Мамаева конфликт с руководством клуба, и он не исключал возможности сменить команду. Еще один конфликт разгорелся, когда в 2016 году генеральный директор клуба требовал от футболиста публичных извинений по поводу вечеринки в Монте-Карло.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и пяти месяцам.

