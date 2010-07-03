Адвокат Мамаева назвал предательством планы "Краснодара" разорвать контракт

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал предательством намерение клуба "Краснодар" расторгнуть контракт с его подзащитным.
"Да, "Краснодар" обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым еще не было. Для соблюдения порядка на заседании должен быть или сам Павел, или его законный представитель", – цитирует RT Бушманова.
Он отметил, что клуб действительно имеет право расторгнуть контракт, выплатив ряд компенсаций.
"Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой. Оставлять людей в беде нельзя", – высказался адвокат.
Павел Мамаев перешел в "Краснодар" в 2013 году из столичного ЦСКА, в составе которого становился чемпионом России (2013), а также обладателем Кубка (2009, 2011, 2013) и Суперкубка России (2013). В его активе 35 голов и 30 голевых передач в 146 матчах за "черно-зеленых".
Слухи о расторжении контракта "Краснодара" с Мамаевым ходили несколько лет. В 2014 году СМИ рассказали, что у Мамаева конфликт с руководством клуба, и он не исключал возможности сменить команду. Еще один конфликт разгорелся, когда в 2016 году генеральный директор клуба требовал от футболиста публичных извинений по поводу вечеринки в Монте-Карло.
В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и пяти месяцам.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.