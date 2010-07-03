Мамаев и братья Кокорины попросили об УДО

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Осужденные по делу о драках в центре столицы полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев, нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин и его брат Кирилл подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщает Агентство "Москва".
Дата рассмотрения заявлений пока не назначена.
В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы.
Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже, в "Кофемании" на Большой Никитской улице – главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Александр Кокорин даже ударил его стулом, полагает следствие. Попытавшийся успокоить буйных молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу. Было возбуждено уголовное дело.
Свидетели защиты настаивали, что потерпевшие сами нарвались на драку. По их словам, Соловчук якобы обозвал компанию "петухами", а Пак и вовсе употребил по отношению к молодым людям нецензурное слово. А сторонние очевидцы отметили, что в компании Кокорина и Мамаева все изрядно выпили, много шумели и бранно ругались.
Все подсудимые частично признали вину. Так, Кокорин не признал вменяемую ему статью "Хулиганство" и ее пункт о предварительном сговоре, а также эпизод по статье "Побои" в случае с водителем Соловчуком. Таким образом, нападающий "Зенита" признал лишь факт драки с чиновником Паком.
Мамаев также отверг обвинения в хулиганстве по сговору. "По Гайсину вину не признаю, по Соловчуку признаю, но это было не из хулиганских побуждений, к Паку отношения не имею", – заверил футболист. В свою очередь, Александр Протасовицкий также отверг обвинение в сговоре, но признал, что нанес "два удара по Гайсину с целью его удержания и предотвращения конфликта".
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братья Кокорины были приговорены к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – к году и 5 месяцам.
4 июля осужденные по делу о двух драках в центре столицы футболисты были этапированы в колонию общего режима Белгородской области.
Также стало известно, что Кокорин и Мамаев зарабатывают в швейном тюремном цеху 11280 рублей, 9300 за вычетом налогов.
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