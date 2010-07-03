Мать Кокориных опубликовала фото с сыновьями после освобождения

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Мама братьев Александра и Кирилла Кокориных Светлана поделилась своими эмоциями после освобождения сыновей и опубликовала совместную фотографию.

"Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами все это время!" – написала Светлана Кокорина на своей странице в Instagram.

Ранее адвокат спортсменов Юрий Падалко заявил журналистам, что Кокорин заключил новый контракт с футбольным клубом "Зенит", а у Мамаева действующий контракт с футбольным клубом "Краснодар".

17 сентября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, освобожденные судом условно-досрочно, покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области.

В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и 5 месяцам.

6 сентября 2019 года суд подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных. Заседание по прошению Протасовицкого об УДО пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.

