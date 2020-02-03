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Спорт

12:23

Кокорин прокомментировал сообщение о своей зарплате в "Зените"

спорт

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал слова комментатора Василия Уткина о зарплате футболиста в петербургском клубе, сообщает РИА Спорт.

Ранее журналист заявил, что Кокорин получает 20 тысяч рублей в месяц.

"По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал – в принципе, он мне даже накинул", – сказал Кокорин.

Недавно Кокорин заявил, что пока не рассматривает вопрос о расторжении контракта с "Зенитом", поскольку еще не успел подробно изучить соглашение. В СМИ появилась информация о том, что представители игрока ведут переговоры о расторжении договора с клубом. Действующий контракт Кокорина рассчитан до конца сезона, то есть до лета 2020 года.

По последним данным, нападающий не полетел с командой на второй учебно-тренировочный сбор и будет готовиться к возобновлению матчей Российской премьер-лиги в составе "Зенита-2".

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018 года. Во всех турнирах он сыграл 92 матча и забил 34 мяча. С октября 2018 года игрок находился в СИЗО за драку. После освобождения по УДО он подписал новое соглашение с командой из Санкт-Петербурга.

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