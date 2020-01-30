Кокорин высказался о расторжении контракта с "Зенитом"

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Российский футболист Александр Кокорин заявил, что пока не рассматривает вопрос о расторжении контракта с "Зенитом", поскольку еще не успел подробно изучить соглашение. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент в СМИ появилась информация о том, что представители игрока ведут переговоры о расторжении договора с клубом. Действующий контракт Кокорина рассчитан до конца сезона, то есть до лета 2020 года.

По последним данным, нападающий не полетел с командой на второй учебно-тренировочный сбор и будет готовиться к возобновлению матчей Российской Премьер-лиги в составе "Зенита-2".

"Завтра появлюсь в "Зените-2". Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт – пока непонятно", – заявил футболист.

На минувшей неделе другой клуб премьер-лиги, "Сочи", объявил об аренде Кокорина до конца сезона. Тем не менее, сам Кокорин и его представители заявляли, что игрок не будет уходить из "Зенита". Футболиста публично поддержал тренер команды Сергей Семак.

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018 года. Во всех турнирах он сыграл 92 матча и забил 34 мяча. С октября 2018 года игрок находился в СИЗО за драку. После освобождения по УДО он подписал новое соглашение с командой из Санкт-Петербурга.

