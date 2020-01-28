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Спорт

17:43

Жена Кокорина сообщила о переходе супруга в "Зенит-2"

спорт

Фото: ТАСС/Dmitri Lovetsky/АР

Жена форварда "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова сообщила в Instagram, что руководство команды отправило ее супруга играть за "Зенит-2", выступающий во втором дивизионе.

Отвечая на вопрос подписчика, Валитова написала, что сегодня Кокорину сообщили, "что, так как он не намерен продолжать карьеру в "Сочи", в связи с этим "Зенит" принял решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за "Зенит-2".

По ее словам, для Кокорина решение команды – "большая боль", но от него в этой ситуации ничего не зависит, а все решения приняты руководством клуба.

В сентябре прошлого года Кокорин продлил контракт с питерским клубом. Команде не удалось заявить его для участия в чемпионате России, и последние месяцы Кокорин только тренировался и играл в товарищеских матчах.

На прошлой неделе было объявлено об уходе Кокорина в аренду в "Сочи". Переход подтвердил гендиректор "Зенита" Александр Медведев, однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин не собирается переходить в сочинский клуб.

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