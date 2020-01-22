"Зенит" подтвердил аренду Кокорина в "Сочи"

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Петербургский футбольный клуб "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости гендиректор ФК Александр Медведев.

"Зенит" подтверждает договоренность об арендном соглашении Кокорина в ФК "Сочи", – сообщил Медведев.

Ранее сообщалось, что Кокорин перешел из питерского "Зенита" в "Сочи". За новый клуб он будет выступать на правах аренды до конца текущего сезона.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 17 сентября 2019 года вышел по УДО.

Адвокат спортсменов Юрий Падалко ранее заявил журналистам, что Кокорин заключил новый контракт с футбольным клубом "Зенит", а у Мамаева действующий контракт с футбольным клубом "Краснодар".

В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и 5 месяцам.

6 сентября 2019 года суд подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных.