Десять лучших и худших моментов года в российском спорте

За последнюю неделю (или даже недели) только ленивый не подвел итоги года. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов тоже решил сделать это и выбрал топ-10 самых запоминающихся событий года из жизни российского спорта.

Лучшие

Чемпионат мира по фигурному катанию

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Одним из главных светлых пятен в этом году для России стало фигурное катание. Долгожданная победа Алины Загитовой на ЧМ не только закрыла ее гештальт и доукомплектовала коллекцию медалей, но и позволила обойти главных конкуренток – японок – у них же дома. На том же чемпионате мира серебро завоевала еще одна ученица Этери Тутберидзе – представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. А бронза досталась бывшей протеже Тутберидзе Евгении Медведевой. В начале декабря Загитова решила сделать перерыв в карьере. Но для нашей фигурки это не страшно, так как уже подросла достойная смена в лице Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Зимняя Универсиада в Красноярске

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В марте в Красноярске прошла первая в истории России зимняя Универсиада. Хотя бы поэтому это спортивное событие стоило выделить среди остальных. Но отличились зимние студенческие игры не только этим. В первую очередь Универсиада запомнилась первым местом сборной России в общекомандном зачете и 112 медалями разной пробы: 41 золотой, 39 серебряными и 32 бронзовыми. Для сравнения, у Южной Кореи, которая заняла второе место, в копилке оказалось всего 14 медалей.

Даниил Медведев – четвертая ракетка мира

Фото: ТАСС/AP Photo/Sarah Stier

Открытием года в отечественном теннисе стал Даниил Медведев. Пару лет назад мало кто за пределами этого вида спорта знал о его существовании: Медведев не входил даже в топ-60 рейтинга ATP. Но в нынешнем сезоне он по-настоящему выстрелил. После великолепного начала года – финала турнира в Брисбене и победы на турнире в Софии – в июле Медведев выиграл "Мастерс 1000" в Цинциннати и вошел в пятерку лучших теннисистов мира. Пик пришелся на US Open в Нью-Йорке, где Даниил сначала навлек на себя общественный гнев, по ходу турнира исправился, а под конец и вовсе затмил Рафаэля Надаля, которому драматически проиграл финал открытого чемпионата.

Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В сентябре в Абу-Даби на турнире по смешанным единоборствам UFC 242 Хабиб Нурмагомедов, которого можно смело считать самым популярным российским спортсменом прямо сейчас, во второй раз защитил чемпионский титул в легком весе. Боец из Дагестана одолел временного чемпиона Дастина Порье, в третьем раунде взяв американца на удушающий. Для Хабиба эта победа стала 12-й под эгидой UFC. Пока что россиянин не проиграл ни одного поединка. Одолеть Нурмагомедова в апреле следующего года попробует американец Тони Фергюсон, бой с которым до этого отменялся четыре раза по тем или иным причинам.

Выход сборной России на Евро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После фееричного выступления на домашнем чемпионате мира по футболу сборная России смогла закрепить успех и вышла в финальную стадию Евро-2020. Соперники по группе в отборочном цикле были не самые простые: Бельгия – лучшая на данный момент сборная в мире; команда Шотландии с мощнейшим Энди Робертсоном, неуступчивые Кипр и Казахстан. Ну и Сан-Марино. В итоге российские футболисты проиграли на предварительном этапе только дважды – оба раза сборной Бельгии. В остальных матчах команда Станислава Черчесова одержала победу, что позволило без особых нервов выйти в следующий раунд.

Худшие

Четырехлетний бан от WADA

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В начале декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Помимо этого, нашей стране запретили принимать подобные соревнования или претендовать на их проведение. Произошло это после того, как WADA обнаружило манипуляции в данных из базы Московской антидопинговой лаборатории, которые Всемирному антидопинговому агентству должны были передать для полноценного восстановления статуса РУСАДА. Конечно, Россия еще может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но плачевную ситуацию это изменит несильно. Так что, пожалуй, этот инцидент для российского спорта – худшее событие не только года, но и всего десятилетия.

Кризис в ВФЛА

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Именно допинговый скандал в российской легкой атлетике в 2015 году запустил череду событий, которые привели в конечном итоге к упадку всего нашего спорта. После тех событий случился побег Григория Родченкова, затем доклад Ричарда Макларена, а потом были невнятные попытки российских спортивных функционеров выбраться из этой ситуации. Что интересно, еще в ноябре 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики лишилась членства в World Athletics, но до сих пор не сделала ничего, чтобы восстановить свой статус. По этой причине отечественные атлеты все это время допускались к международным соревнованиям только в нейтральном статусе. В декабре Российское антидопинговое агентство представило план по выводу ВФЛА из кризиса. Осталось только его реализовать.

Провал футбольных клубов в еврокубках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Менее катастрофичным, но не менее обидным стал вылет российских футбольных клубов из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Изначально в обоих турнирах участвовали шесть команд – по три в каждой лиге. Первым покинул еврокубки тульский "Арсенал" – он проиграл азербайджанскому "Нефтчи" во втором квалификационном раунде ЛЕ. Затем вылетел "Спартак", проигравший в плей-офф Лиги Европы португальской "Браге". А на групповом этапе потерпели неудачи "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар". Таким образом, впервые за 18 лет российские клубы остались без весенней стадии в еврокубках.

Дело Кокорина и Мамаева

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Несмотря на то что инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева случился еще в октябре прошлого года, на 2019-й пришлась и большая часть судебных разбирательств, и обвинительный приговор, и даже выход всех фигурантов дела из колонии. Вся эта история сначала породила шквал негатива в адрес футболистов, после вызвала волну сочувствия из-за сурового решения суда. Но что абсолютно точно – это дело бросило тень на весь российский спорт и заставило людей в очередной раз обсуждать зарплаты спортсменов и их поведение вместо того, чтобы говорить о спортивных достижениях.

Протест фанатов

Фото: телеграм-канал Mash

В конце года почти внезапно возник конфликт болельщиков и форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Все началось с того, что отдельная группа фанатов на матче с Сан-Марино выкрикивала в адрес капитана сборной России оскорбительные лозунги. Российский футбольный союз тут же пообещал запретить этим людям посещать матчи Евро. А дальше ситуация развивалась так стремительно, что теперь уже сложно даже разобрать, как и почему все пришло к демаршу десятков тысяч болельщиков различных клубов в 19-м туре Российской Премьер-лиги. То есть понять можно, но как вытекала одна реакция из другой – проследить тяжеловато. Что до конфликта, то он никуда не делся и, очевидно, ждет своего продолжения. Но это оставим уже на следующий год.