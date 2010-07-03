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Спорт

03 декабря, 23:30

Проект ВФЛА по устранению нарушений проходит финальное согласование с РУСАДА

спорт

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Проект дорожной карты по устранению нарушений антидопинговых прав, подготовленный Всероссийской федерация легкой атлетики (ВФЛА), находится на стадии финального согласования с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе организации Наталью Юхареву.

В ВФЛА заявляли, что федерации необходимо представить дорожную карту министерству спорта в срок до 5 декабря. Соответствующее решение было принято в рамках заседания комиссии Минспорта по аккредитации.

"Согласно рекомендациям министерства спорта РФ, ВФЛА в сотрудничестве с РУСАДА должна до 3 декабря разработать дорожную карту по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил и направить ее в Минспорт РФ в срок до 5 декабря", – сообщила Юхарева.

В настоящее время проект документа уже готов и проходит финальное согласование с руководством РУСАДА. 5 декабря дорожная карта будет направлена руководству Минспорта.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России может лишить членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Глава ОКР отмечал, что организация настаивает на полной смене руководства ВФЛА.

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