ОКР может лишить членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть лишена членства в Олимпийском комитете России (ОКР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ОКР Станислава Позднякова, слова которого приводит служба информации ОКР.

"Если рекомендация (о замене всего руководящего состава ВФЛА и досрочном прекращении полномочий действующего президиума. – Прим. ред.) не будет принята во внимание, мы, со своей стороны, на ближайшем заседании исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России", – заявил Поздняков.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что организация настаивает на полной смене руководства ВФЛА. Он отметил, что руководство Всероссийской федерации легкой атлетики дискредитировало весь российский спорт.

"К большому сожалению, деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к делу Лысенко привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации", – отмечал глава ОКР.

В пятницу, 22 ноября, советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было принято решение о приостановке процесса восстановления ВФЛА.

21 ноября Дмитрия Шляхтина временно отстранили в связи с делом прыгуна в высоту Дмитрия Лысенко. От должностей также отстранили исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина и еще ряд лиц, причастных к инциденту.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело против Лысенко в августе 2018 года. Спортсмена подозревали в нарушении антидопинговых правил.

Изначально членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение затем несколько раз продлевали, а с 2016 года допустили к соревнованиям спортсменов из России, но в нейтральном статусе.

