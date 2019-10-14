Комитет WADA рекомендовал лишить статуса РУСАДА

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса.

Как сообщает пресс-служба WADA, рекомендация основана на отчетах судебно-медицинских экспертов, которые касались переданных WADA данных московской лаборатории.

В конце сентября был инициирован вопрос о несоответствии РУСАДА кодексу WADA из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. 8 октября российская сторона направила в WADA объяснения по 31 вопросу в связи с этой ситуацией.

По сведениям РУСАДА, речь идет о сокрытии проб звезд Сочи-2014. Причем есть версия, что были удалены пробы спортсменов, завершивших карьеры и сейчас занимающих высокие должности в спортивных структурах, писала газета The New York Times.

В 2015 году РУСАДА была лишена всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2018 году организация была полностью восстановлена в правах исполкомом WADA.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций ранее приостановил процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации.