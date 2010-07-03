Минспорт дал объяснения WADA по поводу данных московской лаборатории

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Минспорт РФ направил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) письмо, в котором объяснил изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил глава ведомства Павел Колобков, передает ТАСС.

В конце сентября WADA официально поставило вопрос о несоответствии РУСАДА международному антидопинговому кодексу. Это произошло после того, как были обнаружены несоответствия в базе данных допинг-проб, которую РУСАДА передало Всемирному антидопинговому агентству.

Речь идет о базе с допинг-пробами российских спортсменов, взятых в период с 2012-го по 2015 год в московской лаборатории.

8 октября глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что возможные санкции WADA приведут к "падению российского спорта в пропасть". По его словам, если международная организация выдвинет обвинения, Россию могут отстранить сразу от двух ближайших Олимпиад: летней в Токио и зимней в Пекине. Ганус назвал ситуацию критической.