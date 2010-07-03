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15:06

РУСАДА подтвердило информацию о возможных хищениях в организации

происшествия

15:06

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил информацию о возможных хищениях в организации прошлым руководством, сообщает ТАСС.

По его словам, новому руководству необходимо обеспечить чистоту РУСАДА, и даже той деятельности, которая велась раньше. "Мы не проводим водораздел между разными этапами истории нашей организации", – пояснил он.

Ганус добавил, что к расследованию привлекли независимую организацию, в результате которой выявили факты хищения. Их представили наблюдательному совету РУСАДА, продолжил гендиректор организации, затем материалы передали в органы прокуратуры и МВД. Уже на их основании была проведена проверка и возбуждено уголовное дело.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что новое руководство РУСАДА выявило финансовые хищения из бюджета организации на два миллиарда рублей. Выяснилось это после того, как пришедшее в 2017 году руководство начало проверять старую бухгалтерию.

По данным телеграм-канала, раньше организация закупала оборудование для сбора биоматериала по ценам на 40-50% выше рыночной. Документы подписывал экс-директор РУСАДА Никита Камаев. В 2016 мужчина умер, и теперь его вину доказать достаточно сложно. Тем не менее возбуждено уголовное дело.

происшествия

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