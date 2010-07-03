Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:37

Глава ОКР прокомментировал возможность отстранения РФ от Олимпиады 2020 года

спорт

13:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российская команда будет участвовать в Играх 2020 года в Токио.

Он отметил, что руководствуется официальной позицией МОК и других международных спортивных организаций. По словам главы ОКР, возможные проблемы со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики не повлияют на допуск всей российской команды.

"Речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде из-за дела против прыгуна в высоту Данила Лысенко. Издание считает, что высокопоставленным чиновникам из ВФЛА было известно о нарушении спортсменом антидопинговых правил.

В прошлом году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила Лысенко от чемпионата Европы и завела на него дело. Спортсмену грозит до двух лет дисквалификации.

Глава РУСАДА Юрий Ганус опроверг обвинения в причастности российского руководства к допинговым нарушениям на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Олимпиада будет проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. В первый день игр состоится торжественная церемония открытия, а 25 июля станут известны имена победителей в семи спортивных дисциплинах.

Возможность купить первые комплекты билетов разыграют на специальной лотерее. Для участия в ней нужно зарегистрироваться на официальном сайте Игр и оставить заявку. Потенциальный покупатель должен жить в Японии. Итоги лотереи станут известны 20 июня.

Осенью стартует второй этап продаж билетов. Их смогут приобрести те, кто подал заявку на лотерею, но не выиграл. Свободная продажа начнется весной 2020 года.

В распоряжении зрителей окажутся миллионы билетов. Самые дешевые обойдутся в 2500 иен (около 22 долларов), а стоимость основного пакета билетов составит 8000 иен (порядка 72 долларов).

Читайте также

спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика