Глава ОКР прокомментировал возможность отстранения РФ от Олимпиады 2020 года

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российская команда будет участвовать в Играх 2020 года в Токио.
Он отметил, что руководствуется официальной позицией МОК и других международных спортивных организаций. По словам главы ОКР, возможные проблемы со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики не повлияют на допуск всей российской команды.
"Речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде из-за дела против прыгуна в высоту Данила Лысенко. Издание считает, что высокопоставленным чиновникам из ВФЛА было известно о нарушении спортсменом антидопинговых правил.
В прошлом году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила Лысенко от чемпионата Европы и завела на него дело. Спортсмену грозит до двух лет дисквалификации.
Глава РУСАДА Юрий Ганус опроверг обвинения в причастности российского руководства к допинговым нарушениям на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Олимпиада будет проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. В первый день игр состоится торжественная церемония открытия, а 25 июля станут известны имена победителей в семи спортивных дисциплинах.
Возможность купить первые комплекты билетов разыграют на специальной лотерее. Для участия в ней нужно зарегистрироваться на официальном сайте Игр и оставить заявку. Потенциальный покупатель должен жить в Японии. Итоги лотереи станут известны 20 июня.
Осенью стартует второй этап продаж билетов. Их смогут приобрести те, кто подал заявку на лотерею, но не выиграл. Свободная продажа начнется весной 2020 года.
В распоряжении зрителей окажутся миллионы билетов. Самые дешевые обойдутся в 2500 иен (около 22 долларов), а стоимость основного пакета билетов составит 8000 иен (порядка 72 долларов).
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