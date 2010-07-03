Первые билеты на Олимпиаду-2020 в Токио поступят в продажу в мае

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Билеты на летние Олимпийские игры в Токио 2020 года поступят в продажу 9 мая, сообщает Японский организационный комитет (ЯОК).

Возможность купить первые комплекты билетов разыграют на специальной лотерее. Для участия в ней нужно зарегистрироваться на официальном сайте Игр и оставить заявку. Потенциальный покупатель должен жить в Японии. Итоги лотереи станут известны 20 июня.

Осенью стартует второй этап продаж билетов. Их смогут приобрести те, кто подал заявку на лотерею, но не выиграл. Свободная продажа начнется весной 2020 года. В распоряжении зрителей окажутся миллионы билетов по доступным ценам: самые дешевые обойдутся в 2500 иен (около 22 долларов), а стоимость основного пакета билетов составит 8000 иен (порядка 72 долларов).

На этой неделе ЯОК также объявил официальное расписание соревнований. В программу Игр вошли 33 вида спорта. Впервые будут представлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия состоится 24 июля, проходить состязания будут до 9 августа.

Представлен и факел Олимпийских игр 2020 года. Факел цвета "золотая сакура" весит около 1,2 килограмма и выполнен из алюминия. Если смотреть на него сверху, то он напоминает цветок сакуры. Из каждого его "лепестка" будут выходить отдельные языки пламени.

Маршрут эстафеты олимпийского огня утвержден. Она стартует 26 марта 2020 года с префектуры Фукусима и будет продолжаться 121 день.

А официальными талисманами Олимпиады стали фигурки в стиле японского аниме с синим и розовым клетчатым узором в стиле итимацу. Символ летних Игр был определен в результате голосования среди 16 тысяч японских школьников. Такой способ определения талисмана использовали впервые в истории олимпийского движения.