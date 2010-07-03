В Японии представили факел Олимпийских игр 2020 года

Факел летних Олимпийских игр 2020 года представили в Токио, сообщает Национальный олимпийский комитет Японии. Факел цвета "золотая сакура" весит около 1,2 килограмма и выполнен из алюминия.

Если смотреть на факел Олимпиады-2020 сверху, то он напоминает цветок сакуры. Из каждого его "лепестка" будут выходить отдельные языки пламени.

Часть материала для факела была взята из переработанного алюминия, который использовался при строительстве временного жилья на северо-востоке Японии, пострадавшего от землетрясения и цунами в 2011 году. Создатели факела хотели почтить память пострадавших от стихийного бедствия и поддержать восстановление региона.

Олимпийский огонь зажгут 11 марта 2020 года, в годовщину трагедии. К 20 марта его привезут в Японию, а 26 марта в префектуре Фукусима начнется сама эстафета олимпийского огня. Летние Олимпийские игры 2020 года состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа.