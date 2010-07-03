Объявлено полное расписание летних Олимпийских игр-2020 в Токио

Стало известно полное расписание летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Об этом сообщается на сайте соревнований.
В первый день Олимпиады-2020 пройдет торжественная церемония открытия, а уже 25 июля будут определены победители в семи дисциплинах. Первый победитель определится в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин.
Соревнования по плаванию пройдут с 25 июля по 2 августа, по теннису – с 25 июля по 2 августа, борьбе – с 2 по 8 августа, тяжелой атлетике – с 25 июля по 5 августа, синхронному плаванию – с 3 по 8 августа, прыжкам в воду – с 26 июля по 8 августа, фехтованию – с 25 июля по 2 августа, дзюдо – с 25 июля по 1 августа, спортивной гимнастике – с 25 июня по 4 августа, художественной гимнастике – с 7 по 9 августа, боксу – с 25 июля по 9 августа.
Финальный турнир по футбол у мужчин пройдет 8 августа, у женщин – 7 августа. Финалы в баскетболе, гандболе и волейболе у мужчин и женщин состоятся 8 и 9 августа.
Ранее в Японии представили факел Олимпийских игр 2020 года. Факел цвета "золотая сакура" весит около 1,2 килограмма и выполнен из алюминия.
Если смотреть на факел Олимпиады-2020 сверху, то он напоминает цветок сакуры. Из каждого его "лепестка" будут выходить отдельные языки пламени.
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