Путин поручил разобраться с вопросами допинга до Олимпиады-2020

Владимир Путин выразил мнение, что нужно активнее защищать интересы российских спортсменов, в том числе при борьбе с допингом.
Президент отметил, что Россия выполнила все требования по вопросам совершенствования борьбы с допингом. Сотрудничество с международными структурами в этой сфере налажено.
"Нужно окончательно закрыть остающиеся вопросы, сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены сборной нашей команды не подвергались никаким ограничениям, чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действует против интересов России", – приводит слова Путина ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что России удалось перевернуть страницу в отношениях с международными спортивными организациями по теме допинга.
Он отметил, что спортивные власти России находятся в контакте со своими международными коллегами.
11 марта стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в очередной раз отказалась восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Организация до сих пор не получила данных из антидопинговой лаборатории в Москве.
Членство ВФЛА в IAAF приостановили в ноябре 2015 года. Поводом стало расследование, проведенное комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российской легкой атлетике.
20 сентября 2018 года WADA полностью восстановило статус РУСАДА. В ноябре и декабре эксперты WADA дважды посетили московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных из-за проблем с сертификацией.
WADA предъявила РУСАДА несколько требований, которые агентство последовательно исполняло. Уголовный кодекс пополнили статьей за употребление допинга. Официально создан институт информаторов – то есть людей, которые сообщают о нарушениях.
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