Песков заявил о прорыве в допинговом вопросе

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

России удалось перевернуть страницу в отношениях с международными спортивными организациями по теме допинга. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ему задали вопрос о перспективах восстановления прав российских спортсменов, которые обвиняются в допинговых нарушениях. Песков отметил, что спортивные власти России находятся в контакте со своими международными коллегами.

"Определенный прорыв уже произошел, удалось во многом перевернуть вот эту страницу неважных отношений с международной спортивной общественностью и бюрократией в хорошем смысле слова. Какие-то еще вопросы висят, но у меня нет сомнений, что в рамках вот этого плотного диалога и взаимопонимания удастся выйти на решения", – передает слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что Россия и дальше будет "проявлять максимальную траспарентность в интересах урегулирования всех имеющихся вопросов".

На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского ходока Анисю Кирдяпкину на три года. Срок дисквалификации отсчитывается с 27 июля 2017 года.