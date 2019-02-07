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09:39

CAS дисквалифицировал легкоатлетку Кирдяпкину на три года

спорт

09:39

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Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского ходока Анисю Кирдяпкину на три года.

Срок дисквалификации отсчитывается с 27 июля 2017 года. Апелляция на решение может быть подана в течение 21 дня с момента уведомления о дисквалификации. Вернуться в спорт легкоатлетка сможет 26 июля 2020 года. Результаты с 25 февраля 2011 года по 11 октября 2013 года Кирдяпкиной аннулированы.

Причина дисквалификации – нарушение антидопинговых правил. "CAS принял решение дисквалифицировать Кирдяпкину на основании аномальных данных паспорта крови", – цитирует ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталью Юхареву. Впервые о подозрениях в отношении российской спортсменки в июле 2018 года заявили в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Россиянка Анися Кирдяпкина в 2015 году завоевала золотую медаль в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров на Универсиаде в южнокорейском Кванджу. Также на ее счету победа в Кубке мира по спортивной ходьбе 2014 года в Тайцане, пятое место на Летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, второе место на чемпионате мира 2012 года в Москве.

Ранее суд в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Среди них Иван Ухов, Люкман Адамс, Екатерина Галицкая, Вера Ганеева, Юлия Кондакова, Светлана Школина, Анна Булгакова, Татьяна Фирова, Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Иван Юшков, Анися Кирдяпкина и Ксения Агафонова.

В сентябре прошлого года WADA восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Изоляция отечественного спорта длилась три года. В 2015 WADA признала, что российское агентство не соответствует кодексу международной организации после допингового скандала в российской легкой атлетике.

Из-за подозрений в допинге российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований, а сборная России не допущена до участия в Зимней Олимпиаде 2018 года. Российские спортсмены выступали на Зимних Играх под олимпийским флагом.

Ранее сообщалось, что апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил подал российский керлингист Александр Крушельницкий. В допинг-пробе чемпиона мира по керлингу среди смешанных пар, взятой на Играх в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты.

спорт

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