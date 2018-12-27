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13:17

Крушельницкий обжалует четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

спорт

13:17

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил подал российский керлингист Александр Крушельницкий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агента спортсмена Андрея Митькова.

Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля текущего года. Решение суда, вынесенное 4 декабря, можно обжаловать в течение трех недель.

В допинг-пробе чемпиона мира по керлингу среди смешанных пар, взятой на Играх в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты.

В итоге Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова были лишены бронзовых наград олимпиады.

спорт

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