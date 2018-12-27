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12:45

Российские легкоатлеты не вернули МОК 24 медали

спорт

12:45

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Фото: depositphotos/Anton_Sokolov

Уличенные в нарушении антидопинговых правил российские легкоатлеты не вернули в Международный олимпийский комитет 24 медали. Об этом стало известно из письма, которое МОК отправил в Олимпийский комитет России, передает ТАСС.

Речь идет об участниках летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне. Медали не вернули Мария Абакумова (копье, серебро ОИ-2012), Екатерина Волкова (3000 метров с препятствиями, бронза ОИ-2008), Татьяна Лебедева (два серебра ОИ-2008 в прыжках в длину и тройном прыжке), Евгения Колодко (ядро, серебро ОИ-2012), Татьяна Лысенко (молот, золото ОИ-2012), Мария Савинова (800 метров, золото ОИ-2012), Татьяна Чернова (семиборье, бронза ОИ-2008), Денис Алексеев (эстафета 4х400 метров, бронза ОИ-2008), Юлия Чермошанская (эстафета 4х100 метров, золото ОИ-2008), Юлия Гущина (эстафета 4х400 метров, серебро ОИ-2012), Татьяна Фирова (эстафета 4х400 метров, серебро ОИ-2008) и Анастасия Капачинская (эстафета 4х400 метров, серебро ОИ-2008). МОК потребовал от ОКР уведомить федерации о необходимости возврата олимпийских наград спортсменами, не прошедшими допинг-тесты.

Вернули медали пять спортсменов: Анна Чичерова (прыжки в высоту, бронза ОИ-2008) и Антонина Кривошапка (эстафета 4х400 метров, серебро ОИ-2012), а также три чистых спортсмена: Антон Кокорин (эстафета 4х400 метров, бронза ОИ-2008), Наталья Антюх (эстафета 4х400 метров, серебро ОИ-2012) и Александра Федорива-Шпаер (эстафета 4х100 метров, золото ОИ-2008).

Ранее МОК потребовал от Александра Зубкова вернуть медали Олимпиады-2014 в Сочи, на которой он выиграл два "золота". Сам Зубков заявил, что вернет медали, если ему придет официальное письмо из МОК.

В конце февраля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России, временно утраченное из-за допингового скандала.

спорт

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