IAAF отказалась допустить российских легкоатлетов до соревнований

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в очередной раз отказалась восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Организация до сих пор не получила данных из антидопинговой лаборатории в Москве, сообщает Reuters.

Кроме того, РФ не выплатила компенсацию ущерба. Размер задолженности за вторую половину 2018 года оценивается в 460 тысяч долларов. Долг складывается из расходов на работу рабочей группы IAAF и судебных издержек по делам российских легкоатлетов в Спортивном арбитражном суде.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в ноябре 2015 года. Поводом стало расследование, проведенное комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской легкой атлетике. В феврале совет IAAF постановил, что вернет ВФЛА прежний статус только после того, как будет восстановлено в своих правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

20 сентября 2018 года WADA полностью восстановило статус РУСАДА. В ноябре и декабре эксперты WADA дважды посетили московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных, поскольку их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российскими законами. 9 января с новым визитом в Москву вновь прибыли три представителя WADA. На следующий день они приступили к работе в лаборатории.

WADA предъявила РУСАДА несколько требований, которые агентство последовательно исполняло. Уголовный кодекс пополнили статьей за употребление допинга. Официально создан институт информаторов – то есть людей, которые сообщают о нарушениях. РУСАДА также получила независимый от государства бюджет и независимую лабораторию на базе МГУ.