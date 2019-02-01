Российские легкоатлеты признаны виновными в употреблении допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Согласно данным антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), в нарушении антидопинговых правил подозревались 14 российских спортсменов.
Среди них Иван Ухов, Люкман Адамс, Екатерина Галицкая, Вера Ганеева, Юлия Кондакова, Светлана Школина, Анна Булгакова, Татьяна Фирова, Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Иван Юшков, Анися Кирдяпкина и Ксения Агафонова.
В частности, российский прыгун в высоту Иван Ухов будет лишен золотой медали летних Олимпийских игр 2012 года. CAS признал 32-летнего Ухова виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал его на четыре года.
Дисквалификация отсчитывается с 1 февраля, все его результаты с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года аннулированы.
Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус отверг обвинения в причастности российского руководства к допинговым нарушениям на Олимпиаде 2014 года в Сочи. По его словам, такие утверждения требуют серьезного изучения.
Ганус также добавил, что со всей серьезностью относится к докладам Самуэля Шмида и Ричарда Макларена.
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