В РУСАДА опровергли причастность к допинговым нарушениям на ОИ-2014

Глава РУСАДА Юрий Ганус отверг обвинения в причастности российского руководства к допинговым нарушениям на Олимпиаде 2014 года в Сочи. По его словам, данные Самуэля Шмида и Ричарда Макларена о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами на ОИ-2014 требуют серьезного изучения.
"Я далек от мысли, что это решалось на уровне президента РФ, что он давал указание создавать "коктейли". Это невозможно", – заявил Ганус на пресс-конференции 29 января. При этом он подчеркнул, что нужно разобраться в ситуации с обвинениями для создания "Дорожной карты". "Надо понять, почему были предпосылки так думать", – цитирует главу РУСАДА "Интерфакс". Он также призвал сделать все возможное, чтобы "в будущем не возникало таких подозрений".
Ганус добавил, что со всей серьезностью относится к докладам Макларена и Шмида. "Их надо закрыть, чтобы у нас не было "скелетов в шкафу", которые будут греметь еще долгое время", – подытожил глава антидопингового агентства.
РУСАДА ограничили в правах в ноябре 2015 года после публикации доклада о допинге в российской легкой атлетике. Возвращение статуса неоднократно откладывали из-за новых разбирательств о допинге и расследования комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
20 сентября 2018 года WADA полностью восстановило статус РУСАДА. 22 января, после визитов экспертов WADA в московскую лабораторию, исполком организации оставил неизменным статус РУСАДА. К Российскому антидопинговому агентству не применили санкции, его также не лишили соответствия кодексу международной организации. Таким образом, российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях без ограничений, подчеркнули в РУСАДА.
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